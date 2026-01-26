SFM: Monseñor afirma silencio «cómplice» oculta la corrupción
DUARTE.- El obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís opinó que la sociedad dominicana no debe temer a los escándalos de corrupción que salen a la luz, sino al “silencio cómplice” que permite que estas prácticas se oculten y se normalicen.
Durante su homilía, en el Te Deum por el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera sostuvo que la transparencia, aunque resulte incómoda, es una condición indispensable para sanear la vida pública y reconstruir la confianza ciudadana.
“No nos asustemos por los escándalos que salen a la luz pública; asustémonos del silencio cómplice que los ocultaba”, expresó.
ENCUBRIMIENTO IMPIDE CORRUPCION SEA INVESTIGADA
El sacerdote católico advirtió que el encubrimiento social e institucional es una de las principales causas de la permanencia de la corrupción, al impedir que los hechos sean investigados y sancionados.
Señaló que cada caso de corrupción detectado, denunciado y llevado ante los tribunales debe ser visto como una señal de avance, y no como motivo de desánimo, al considerar que sacar a la luz los hechos es el primer paso hacia la justicia y la corrección de las fallas del sistema.
«Una sociedad que teme a la verdad termina atrapada en la impunidad, mientras que aquella que enfrenta sus errores puede encaminarse hacia una cultura de legalidad, responsabilidad y respeto al bien común», indicó Baldera.
La iglesia tienes que comenzar por las vagabunderias y la cundanguerias que hay en la iglesia catolica llena de homosexusles y la biblia dice que es pecado.
Hacen falta voces en el desierto. Hacen falta más pastores al estilo de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Gracias Monseñor por tan trascendental mensaje. Es un mensaje patriótico, en defensa del pueblo dominicano.
Primero tienen que acabar con la corrupcion en su iglesia meter presos a los cura gays y pedofilos y luego hablamos.
Por fin las iglesias están reclamándole al gobierno del PRM que se deje de apañar los casos de corrupción y que hagas justicia en los casos de esté gobierno y los de danilo. Que tanto daños han hecho a este pobre pais