SFM: Monseñor afirma silencio «cómplice» oculta la corrupción

Monseñor en el Te Deum por el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte

DUARTE.- El obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís opinó que la sociedad dominicana no debe temer a los escándalos de corrupción que salen a la luz, sino al “silencio cómplice” que permite que estas prácticas se oculten y se normalicen.

Durante su homilía, en el Te Deum por el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera sostuvo que la transparencia, aunque resulte incómoda, es una condición indispensable para sanear la vida pública y reconstruir la confianza ciudadana.

“No nos asustemos por los escándalos que salen a la luz pública; asustémonos del silencio cómplice que los ocultaba”, expresó.

ENCUBRIMIENTO IMPIDE CORRUPCION SEA INVESTIGADA

El sacerdote católico advirtió que el encubrimiento social e institucional es una de las principales causas de la permanencia de la corrupción, al impedir que los hechos sean investigados y sancionados.

Señaló que cada caso de corrupción detectado, denunciado y llevado ante los tribunales debe ser visto como una señal de avance, y no como motivo de desánimo, al considerar que sacar a la luz los hechos es el primer paso hacia la justicia y la corrección de las fallas del sistema.

«Una sociedad que teme a la verdad termina atrapada en la impunidad, mientras que aquella que enfrenta sus errores puede encaminarse hacia una cultura de legalidad, responsabilidad y respeto al bien común», indicó Baldera.

an/am