SFM: Dos mujeres mueren atropelladas; conductor escapó

Anyelissa María Reyes y Ana del Orbe Batista

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Dos mujeres fueron fatalmente atropelladas cuando se desplazaban por la carretera San Francisco de Macorís- Jaya.

Anyelissa María Reyes, de 32 años, y Ana del Orbe Batista fueron embestidas mientras transitaban en una pasola.

Reyes y Del Orbe Batista laboraban en el Centro Médico Siglo 21, donde las describieron como laboriosas y responsables.

Reyes era madre de tres niños y Del Orbe Batista de dos.

Las mujeres fueron atropelladas por una yipeta BMW, blanca,  cuyo conductor emprendió la huida.

El vehículo fue localizado por agentes del DICRIM; sin embargo, el conductor permanece prófugo.

jt-am

7 Comments
iCampesino
iCampesino
5 minutos hace

Eso es penoso,, por un inreponsable,, por un ENFERMO,, sucedan esa triste realidad,, sequro hijo de papi y mami,, por ultimo que carqa todos el peso de ley..

ANIMAL
ANIMAL
52 minutos hace

YA SALIO EL JOHNNY LETRINA. COPROFAGO MORBOSO. CAMPESINO EMBULLAO CON LA CARNICERIA DE HOY.

Dominicano
Dominicano
55 minutos hace

No lo agarren vivo, ese tienes que ser un asesino en series de mujeres.

MARIA
MARIA
1 hora hace

QUE TRISTE Y MUJERES JOVENES Y CON COMPROMISOS, ESO DUELE EN EL ALMA

Rafa. Rive
Rafa. Rive
1 hora hace

Yo Creo qu’ por El No. del REGISTRO DE RENTAS INTERNAS O SEAS LAS PLACA SE PUEDES LOCALIZAR AL DUENO Y ESTE CUANDO EL FISCAL LO APRIETE VEAS A DECIR QUIEN LO CONDUCIA, ENTOCES CADENA PERPETUA POR ASESINATO EN 2 DO. GRADO Y CONFISCVACION DEL VEHICU:LO, MAS UNA INDENIZACION DE RD$ 5 MILLION DE PESOS PARA CADA UNO DE LOS NINOS DEJADO HUERFANO POR ESTE CONDUCTOR QUE DEJO A DICHAS MADRERS ABANDONADAS. ATTE. Rafael Rivera-

mayaluna
mayaluna
1 hora hace

Otra bestia salvaje al volante. ¡¡Analfabetos manejando borrachos o endrogados!! Por Dios pero hasta cuando!

Alejandro
Alejandro
1 hora hace

Un país de borracho

