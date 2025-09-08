SFM: Dos mujeres mueren atropelladas; conductor escapó
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Dos mujeres fueron fatalmente atropelladas cuando se desplazaban por la carretera San Francisco de Macorís- Jaya.
Anyelissa María Reyes, de 32 años, y Ana del Orbe Batista fueron embestidas mientras transitaban en una pasola.
Reyes y Del Orbe Batista laboraban en el Centro Médico Siglo 21, donde las describieron como laboriosas y responsables.
Reyes era madre de tres niños y Del Orbe Batista de dos.
Las mujeres fueron atropelladas por una yipeta BMW, blanca, cuyo conductor emprendió la huida.
El vehículo fue localizado por agentes del DICRIM; sin embargo, el conductor permanece prófugo.
jt-am
Eso es penoso,, por un inreponsable,, por un ENFERMO,, sucedan esa triste realidad,, sequro hijo de papi y mami,, por ultimo que carqa todos el peso de ley..
YA SALIO EL JOHNNY LETRINA. COPROFAGO MORBOSO. CAMPESINO EMBULLAO CON LA CARNICERIA DE HOY.
No lo agarren vivo, ese tienes que ser un asesino en series de mujeres.
QUE TRISTE Y MUJERES JOVENES Y CON COMPROMISOS, ESO DUELE EN EL ALMA
Yo Creo qu’ por El No. del REGISTRO DE RENTAS INTERNAS O SEAS LAS PLACA SE PUEDES LOCALIZAR AL DUENO Y ESTE CUANDO EL FISCAL LO APRIETE VEAS A DECIR QUIEN LO CONDUCIA, ENTOCES CADENA PERPETUA POR ASESINATO EN 2 DO. GRADO Y CONFISCVACION DEL VEHICU:LO, MAS UNA INDENIZACION DE RD$ 5 MILLION DE PESOS PARA CADA UNO DE LOS NINOS DEJADO HUERFANO POR ESTE CONDUCTOR QUE DEJO A DICHAS MADRERS ABANDONADAS. ATTE. Rafael Rivera-
Otra bestia salvaje al volante. ¡¡Analfabetos manejando borrachos o endrogados!! Por Dios pero hasta cuando!
Un país de borracho