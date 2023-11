Seres humanos y elementos químicos: analogía

El autor es químico. Reside en Santiago, República Dominicana.

Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

¿Es posible comparar el comportamiento humano con el comportamiento de un elemento químico? Inicialmente parecería que no, sin embargo, después de meditarlo uno se da cuenta de que la mente humana tiene capacidades que permiten comparar los temas más diferentes que existan.

Se confiesa que, aunque parezca una locura, los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica, sí tienen algunas similitudes con los diferentes grupos humanos que habitan en el planeta tierra. Aquí se tratará brevemente cómo los elementos (átomos de una misma especie) presentan comportamientos que se observan en los aspectos socioeconómicos y psicológicos de las personas.

Para empezar, se debe saber que la mayoría de elementos químicos que están en la tabla periódica son metales. Los metales se caracterizan por dar electrones cuando se unen a otros elementos para formar compuestos. En el mundo son mucho más las personas que dan que las reciben. De alguna manera, la organización económica mundial ha hecho que la mayoría (los que más trabajo dan) lo hagan para que unos pocos sean los que reciban el beneficio, y se haga posible la convivencia. Tal como ocurre en la tabla periódica, la mayoría de elementos dan, y así se hace posible la formación de compuestos químicos.

Está el caso de las personas que no se inmutan con nada. Esto quiere decir, que no importa lo que esté ocurriendo, hay personas que no se alteran, no varían su estado. Esto ocurre con los elementos que se conocen como gases nobles. Elementos químicos que prácticamente no reaccionan, no forman compuestos con nadie. Son como ese tipo de personas solitarias que no caben con nadie y nada le molesta.

Quizás, lo más interesante sea la capacidad que tienen algunos elementos de formar compuestos únicos. Mientras otros pueden formar múltiples compuestos. Muy parecido a aquellos que tienen capacidad de relacionarse y vincularse con diferentes tipos de personas. Otros son muy selectivos y, aunque no están solos, sólo se juntan con una persona o personas específicas. Esta propiedad se la confiere a un elemento los denominados números o estados de oxidación. Mientras más números de oxidación tiene un átomo mayor número de compuestos puede formar. Como las personas que tienen mucha capacidad de establecer múltiples relaciones con muchas personas.

En la tabla periódica de elementos químicos se pueden encontrar cuatro grandes bloques. Esta clasificación obedece a la forma en que los átomos tienen agrupados sus electrones. Esto se parece a los grandes grupos hegemónicos económicos a nivel mundial. Los cuales se organizan según el sector donde hayan invertido su dinero.

Se reitera que, aunque todo este texto parezca una locura, podría ser el inicio de una nueva disciplina dentro de la Química, la Economía, la Sociología o la Psicología. Se estaría hablando de una Química Socioeconómica, Química Social, Sociología Química, Química Psicológica o Psicología Química. En todos los casos; se trata de explicar fenómenos sociales, económicos y/o psicológicos a la luz de las leyes que son propias de la ciencia química.

huco71@gmail.com

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.