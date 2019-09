Senador Julio César Valentín asegura no tiene competencia

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El actual senador y aspirante a la misma posición, Julio César Valentín, proclamó que a la hora de hablar de candidatos hay que preguntarse quién ha gestionado más soluciones para el bienestar colectivo entre él y sus competidores.

Sostuvo que no se trata de salir en campaña a prometer sino de representar y acompañar de manera permanente en la solución de las necesidades y demandas de la población.

“Por eso yo les digo hoy aquí que al PRM se le va a hacer duro derrotar a este moreno, subirlo al cuadrilátero y vencerlo. Y digo al PRM, porque en mi partido lo que tengo es competidores y a mis competidores yo les digo lo que hago y lo que voy a hacer”, afirmó ante cientos de seguidores reunidos en el Club Mambuiche de Gurabo.

A seguidas, afirmó que en su partido no tiene enemigos “y aunque pueda haber gente que tenga envidia de mí, que me odie, que me maltrate, que me agravie, pero por eso yo nunca voy a maltratar a nadie y siempre tributaré respeto y si no le tengo afectos, lo simulo, pero nunca ofender a nadie”.

El también miembro del comité político del partido oficial sostuvo que en la actualidad compite con una compañera que le había ofrecido su apoyo, pero que la convencieron para que compitiera contra él.

“Estoy compitiendo incluso con una compañera que me había prometido y anunciado apoyo, pero no me puede apoyar porque la convencieron, está compitiendo y nadie me escuchará tocarla ni con el pétalo de una flor. Prefiero ser golpeado que ir a golpear, porque además, estamos aquí por estar embullaos porque todos sabemos que estamos ganao y el que está ganao no pelea ni insulta”, indicó.

Dijo que su aspiración es seguir sirviendo a su pueblo de Santiago y trabajar a tiempo completo hasta lograr resolver necesidades y problemas que todavía no han sido posible conseguir.

Valentín recibió una gran demostración de apoyo tras participar en concurridas actividades durante todo el fin de semana.

El carismático y popular legislador del Partido de la Liberación Dominicana encabezó el viernes la proclamación de las candidaturas del actual alcalde de San José de las Matas, Roberto Espinal, así como de Rumaldo Reyes en la Cuesta.

El sábado, el también miembro del comité político del PLD se confundió entre las multitudes que de manera espontánea le expresaron su apoyo en sendos encuentros realizados en Palo Quemado y en el Club Mambuiche de Gurabo.

Para el domingo, Julio Cesar Valentín compartió una apretada agenda de actividades que, por el entusiasmo y la gran concurrencia de la gente, se convirtieron en verdaderos plebiscitos de su liderazgo y popularidad.

Entre los puntos en los que compartió con sus seguidores figuran Jacagua, donde estuvo junto al alcalde William Ventura, en Navarrete donde compartió con Alejandro Jáquez, ex director de campaña Francisco Domínguez Brito, así como en la Villa olímpica.

of-am