Senador Genao en desacuerdo con programa compra de armas ilegales

SANTO DOMINGO.- El senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, se mostró en desacuerdo con el programa anunciado por el presidente Luis Abinader sobre la compra de armas ilegales, pues cree que éstas deben de ser incautadas o intercambiadas.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso, de ninguna manera, con la compra no. Puede ser un intercambio, pero yo creo que compra no se corresponde”, indicó el legislador.

Al ser entrevistado en el programa Más Cerca, que se transmite por Studio 88.5 FM, agregó que en la República Dominicana existen más armas ilegales que legales, que debe ser establecido un protocolo más «riguroso» en cuanto a la evaluación psicológica de quienes poseen licencias para portarlas.

an/am