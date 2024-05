Senador Acosta agradeció apoyo de su provincia Monseñor Nouel

Héctor Acosta.

MONSEÑOR NOUEL. – El senador Héctor Acosta agradeció a Dios “por su fidelidad” y por “honrarme nuevamente con ser un servidor público para mi país y sobre todo para mí provincia Monseñor Noel”, tras su reelección el domingo 19 de mayo.

Acosta agradeció también a su familia, al presidente Luis Abinader (a quien felicitó por su reelección hasta 2028), y al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que, dijo, ha demostrado ser una plataforma de hombres y mujeres luchadores e invencibles.

A su vez, reconoció a su equipo de campaña que hizo todos los esfuerzos posibles, dijo, para que él pudiera dar las gracias hoy a todos los ciudadanos de la provincia Monseñor Nouel por la confianza depositada en su persona.

COMPROMISO CON EL PUEBLO

Se comprometió a luchar y a hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir las reivindicaciones de la provincia, la cual, expresó, ha estado reclamando y esperando durante años.

El cambio ha comenzado, dijo, pero no nos conformamos hasta ver transformada nuestra provincia, hasta enrutarla por una vía que conduzca al progreso y el bienestar de todos.

Hay cosas de la política que no me gustan y por eso siempre he dicho que no soy político, sino un simple comunitario con el deseo, la voluntad y la decisión de aportar algo a mi territorio, señaló.

Me gusta servir a la gente, a los más necesitados, puntualizó.

mpv