Senado reconoce a personalidades destacadas de Puerto Plata

PUERTO PLATA, República Dominicana.- El Senado de la República reconoció este viernes los aportes a Puerto Plata de varias personalidades destacadas de la provincia.

La aprobada resolución de la Cámara Alta había sido presentada por la senadora Ginette Bournigal de Jiménez.

En el acto, celebrado en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, centro Puerto Plata, recibieron pergaminos el economista Eduardo Fernández, Hermes Juan Ortiz Acevedo, Ondina Bretón de De los Santos, y de manera póstuma a Lilian Russo de Cueto.

“Cuando me enteré de que no iba a realizar una charla en Puerto Plata, más bien un posible reconocimiento a mi persona, me dije, porque si yo lo que he realizado es mi trabajo”, dijo Fernández al ser reconocido por sus aportes a favor del desarrollo de Playa Dorada, como destino turístico.

“Lo que más he hecho es cumplir con el compromiso que tengo con el pueblo que me ha elegido en varias ocasiones”, dijo de su parte Ortiz Acevedo.

AGRADECIDOS

Mientras que Bretón de De los Santos agradeció al Senado; “y aprovecho para decirles a ustedes que le dediquemos un momentito a los niños, porque necesitan de nosotros”.

En el caso de Russo de Cueto, fue una dirigente social que participó en los enfrentamientos en contra de los militares que dieron muerte al tirano Rafael Leónidas Trujillo, pasando a formar parte del Movimiento 14 de Junio.

Asimismo, la Oficina de Gestión Senatorial de Puerto Plata entregó placas de reconocimiento al Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, el Comando Norte de la Fuerza Aérea Dominicana, la Regional Norte de la Policía

Al acto asistieron familiares de los homenajeados así como autoridades civiles, militares y religiosas de Puerto Plata.

wj/am