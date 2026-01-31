Seguros Reservas en cifras

Por Marcelino Lara

La Compañía de Seguros San Rafael fue fundada en 1932 por Rafael Leonidas Trujillo, dando origen al importante negocio asegurador en República Dominicana. De ahí que su nombre no sea ninguna coincidencia.

A la muerte de Trujillo, en 1961, esta empresa pasó a ser propiedad del Estado dominicano, al igual que todas las demás empresas nacionalizadas después del tiranicidio.

Sin embargo, tal como sucedió a todo el complejo industrial de CORDE y al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), las malas administraciones de la Compañía de Seguros San Rafael, la llevaron a la quiebra después de acumular un volumen de deuda impagable con el banco comercial del Estado.

Así, la compañía de seguros San Rafael fue muriendo poco a poco, hasta solo quedar su emblemático edificio en la calle Leopoldo Navarro, después de que obviando a su Ley orgánica, todos los seguros del sector público pasaran a ser contratados con empresas aseguradoras del sector privado, muchas de las cuales fueron creadas por pasados administradores de la empresa de seguros del sector público.

Algunos años después, cuando el Banco de Reservas fue convertido en Banco Múltiple, el gobierno de turno negoció la entrega de la compañía de seguros al nuevo multibanco Banreservas, ahora convertido en grupo Reservas.

Después de los estudios técnicos de rigor y los trámites legales correspondientes, el banco del Estado asumió la responsabilidad de continuar las operaciones de la compañía de seguros San Rafael, ahora bajo el nombre de Seguros Reservas.

Bajo rigurosa administración del BR, y una fuerte capitalización, la nueva empresa Seguros Reservas se convirtió en muy poco tiempo en la segunda empresa de seguros más grande del país, produciendo cientos de millones de pesos en beneficios anualmente. Fue la empresa más grande y con más beneficios del grupo Reservas, obviamente después del Banco.

Sin embargo, a partir de 2022 todo cambió, y Seguros Reservas ha empezado a presentar pérdidas operativas, lo que significa que lo cobrado por primas no alcanza para cubrir los gastos de la empresa ni los reclamos de los clientes.

Por primera vez desde 2005, la empresa tiene tres años consecutivos perdiendo dinero en su negocio principal, la venta de seguros, tal como lo destaca una investigación realizada por el economista Juan Ariel Jiménez.

En dicha investigación salió a relucir también que antes de la situación actual de la empresa, la misma ganaba 20 centavos por cada peso recibido, y actualmente, sólo gana 6 centavos por cada peso recibido, el nivel más bajo de últimos 12 años.

Los pagos a corredores han aumentado de 870 millones de pesos en 2019 a casi 3 Mil millones en 2024, mientras las bonificaciones también han aumentado de 313 millones de pesos en 2019 a 635 millones de pesos en 2024, poniendo de manifiesto un fuerte incremento de la nómina para esos años.

Por su parte, el gasto en publicidad se disparó de 61 millones de pesos en 2019 a 483 millones de pesos en 2024.

A pesar de estas cifras tan preocupantes esperamos que vuelva la sensatez y la eficiencia en la administración de esta importante empresa del grupo Reservas para así evitar que su destino sea el mismo que el de la Compañía de Seguros San Rafael.

Evitemos repetir esa desagradable historia.

