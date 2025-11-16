Seguirán en prisión imputados red estafaba ancianos en EEUU

SANTO DOMINGO.- El Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros confirmó la prisión preventiva a dos integrantes de una estructura criminal que cometió un fraude informático en perjuicio de ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro.

La misma fue desmantelada en agosto último tras la puesta en marcha de una operación que las autoridades han denominado «Discovery».

El tribunal rechazó variar la prisión preventiva a Yliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes habían solicitado la revisión de la medida de coerción a través de sus respectivas defensas técnicas, con el objetivo de que fuera modificada o variada.

Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Elvin Ventura, de la Fiscalía de Santiago, solicitaron al juez Cirilo Salomón rechazar la solicitud de los imputados y mantener la prisión preventiva por no haber variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la misma.

Ambos procesados fueron arrestados con orden judicial en agosto último luego que las autoridades establecieran que fungían como testaferros de Oscar Manuel Castaños García, quien también fue arrestado y enviado a los Estados Unidos tras aceptar voluntariamente su extradición a este país. .

Posteriormente, los imputados fueron sometidos a la justicia y la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, les impuso tres meses de prisión preventiva que cumplen desde septiembre en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, en la provincia Santiago. Además, el caso fue declarado de tramitación compleja.

Según las autoridades Cruz García administraba la financiera Invermeg, propiedad de su pareja Oscar Manuel Castaños García, junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón, también arrestada por su vinculación al caso.

En tanto que Vásquez Santana era administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., también de Castaños García. La empresa otorgó préstamos a 1,300 personas en dieciocho meses por valor de 134 millones de pesos.

of-am-sp