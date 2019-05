Secuestrados

Mientras gran parte de la sociedad se entretiene con los chismes, dimes y diretes, insultos, pleitos de familia, difamaciones en que están enfrascado los politicos nacionales, hay otro país que sigue sufriendo los rigores de la cotidianidad, expresada en los más variopintos problemas: una delincuencia callejera cada día más violenta y criminal, la lucha contra las deficiencias de la educación y la salud, la carencia de oportunidades de trabajo, las contingencias que ocasionan la sequía, los apagones, la migración haitiana descontrolada, el narcotrafico, la corrupción.

Las elecciones generan expectativas en algunos que apuestan a solucionar sus problemas económicos, y de vida, de lograr ascender a posiciones en el Estado, donde entienden hay un botín esperándolos. Lo demás, poco les importa.

Las redes sociales, medios, ‘comunicadores’, periodistas nos dejamos –lo admito- usar en el bombardeo diario de una campaña fanatizada.

El periodista Miguel Franjul cita en su blog que la última encuesta Gallup establece cómo cada vez menos lectores de periódicos en el país (54,4%) y de los digitales (53%) “nunca lee” las noticias sobre política y que esta mayoría “solo ve a veces” los programas políticos en la televisión. Pero aún así la noticia y discusión política sigue dominando.

Me he prometido no hacerle el juego a esa clase que nos secuestra.

Por ello decidí no discutir de política en las reuniones de amigos ni de familia.

Ojala tener la reciedumbre para cumplir este propósito.

