Sector cementero dominicano crece 2.3 % por exportaciones

SANTO DOMINGO. – El sector cementero cerró el año 2025 en la República Dominicana con un alza de 2.3 % en el volumen de ventas, resultado de un desempeño diferenciado entre el mercado local y el dinamismo de las exportaciones.

Durante el período, el despacho al mercado interno registró un incremento de 0.9 %, lo que evidencia estabilidad en el abastecimiento local, aunque por debajo de los niveles de crecimiento observados en años anteriores.

En contraste, las exportaciones mostraron un buen rendimiento al elevarse 9.2 %, reflejo de las inversiones realizadas por las empresas para ampliar su capacidad instalada.

Estos esfuerzos les han permitido no sólo suplir la demanda local, sino también atender otros mercados.

Como resultado, este producto dominicano logra posicionarse en mercados estratégicos de la región, contribuyendo además a la generación de divisas, a la reducción del déficit de la balanza comercial y al fortalecimiento del empleo y la actividad industrial local.

DESEMPEÑO FUE IRREGULAR DURANTE 2025

De acuerdo con datos del Banco Central, aunque la construcción registró episodios puntuales de recuperación a lo largo del año, la gestión acumulada fue irregular, tras varios meses consecutivos de contracción, cerrando el año con una progresión negativa de 1.8 %.

Jorge David Pérez, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM), resaltó la importancia de continuar impulsando condiciones que favorezcan el avance de la construcción como motor clave del crecimiento económico y la generación de empleo.

SOBRE ADOCEM

Agrupa a las principales empresas productoras del país y trabaja para promover el desarrollo sostenible, la competitividad industrial y el fortalecimiento del sector en la República Dominicana.

