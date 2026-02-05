Secretario General APD valora propuesta de Juan Marichal

Carlos Sánchez y Juan Marichal.

SANTO DOMINGO. — El secretario general de la Alianza por la Democracia (APD) Carlos Sánchez, valoró positivamente la propuesta de Juan Marichal de fijar en 18 años la edad mínima de firma internacional en la Major League Baseball (MLB).

«Es una discusión necesaria para modernizar el sistema, proteger el talento y elevar el valor del béisbol dominicano”, afirmó al referirse al debate en torno al modelo de captación de prospectos.

Advirtió que el esquema actual de firmas a los 16 años genera consecuencias nocivas para los jóvenes y sus familias, al someterlos a presiones tempranas, entrenamientos extremos, abandono escolar y expectativas económicas desproporcionadas.



MODELO ACTUAL ES UNA CARRERA CONTRARELOJ

Sánchez señaló que este modelo convierte la etapa formativa en una carrera contrarreloj que impacta negativamente la salud física, emocional y el desarrollo integral de los adolescentes.

Sostuvo que establecer la edad mínima en 18 años permitiría ampliar el tiempo de formación deportiva, educativa y personal de los prospectos.

“Más tiempo significa mejor preparación física y mental, y trayectorias deportivas más sostenibles. El talento crece mejor cuando se le da tiempo”, expresó.

Ean/am