Secretario de la OMT elogia las cualidades turísticas de Miches

Madrid, España.- El Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT) elogió la belleza y el potencial turístico del municipio Miches, destino que junto a Punta Bergantin y Perenales, el Ministerio de Turismo promovió en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024).

Zurab Pololikasvili afirmó que con Miches, la República Dominicana empieza a escribir otra nueva historia de éxito en el turismo y resaltó que ya grandes cadenas hoteleras han empezado a establecerse en ese municipio turístico.

“Miches es una nueva historia de pais. Yo fui ahí una vez y me enamoré a los 5 minutos de la belleza que tiene Miches. Estoy totalmente seguro que Miches será un destino donde la gente irá a invertir como ya está pasando, con nombres muy importantes como Four Seasons, Hilton, Hyatt, etc, sostuvo el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, al ser entrevistado por Moisés González del periódico y programa Despertar Nacional.

También felicitó al ministro de Turismo, David Collado por la llegada de 10 millones de visitantes en el 2023 y reiteró que el turismo es la locomotora de la economía dominicana.

Al participar en la presentación “Miches, hacia una realidad». Zurab Pololikasvili resaltó los trabajos que están desarrollando el gobierno y el sector privado para que Miches sea un destino amigable con el medioambiente.

Miches en Fitur

Proinversión y Nader Enterprises, presentes en Fitur 2024, también han firmado una alianza para el desarrollo de un proyecto turístico e inmobiliario que formará parte del mega proyecto «Maralda» que actualmente se desarrolla en Playa Esmeralda, Miches, para consolidar los esfuerzos por convertir a este destino como el próximo gran polo turístico de la República Dominicana.

El proyecto se llevará a cabo en un terreno de más de 700 mil metros cuadrados propiedad de Miches Development Group, con la visión de ofrecer al mercado un proyecto en la región que contará con más de 200 lotes para villas y apartamentos, un lago central con islas donde se ubicarán diversas amenidades, canchas de polo, baloncesto, tenis, pádel y otros deportes para el disfrute de los residentes. Así también, y como uno de los principales atractivos, se construirá el primer club de playa en Playa Esmeralda, el cual ofrecerá una experiencia única y privilegiada en un entorno paradisíaco.

Rafael Blanco, presidente de Proinversión, aseguró que, «esta nueva apuesta por el país es una muestra del desarrollo indetenible de Miches y todo su potencial. Esta alianza con Nader Enterprises nos resultó una gran oportunidad para hacer sinergia, pues «Maralda» ya cuenta con todos los permisos y licencias, así como una estructuración financiera y legal robusta que nos permite iniciar la construcción de la infraestructura y las amenidades de inmediato».

Por su parte, George Alexander Nader, CEO de Nader Enterprises explicó que, desde su concepción, «Maralda» ha sido planificado con un enfoque integral, sostenible y bajo un concepto de bienestar y creación de comunidad para todas las personas que lo habiten.

«Nos enfocamos en estudiar el mercado y crear un plan maestro conceptualizado, con amenidades y productos inmobiliarios que realmente nos diferencie de todos los otros proyectos del país, al mismo tiempo que creamos oportunidades para que socios como Proinversión, que comparten nuestros valores y visión, así como representan capital inteligente, puedan participar en los distintos componentes del proyecto. En este proyecto hemos integrado una cadena de valor que proteja las bondades naturales de lo que se convertirá en el polo turístico más importante del país, al tiempo que alineamos una estrategia para crear valor y bienestar para todas las partes involucradas», afirmó Nader.

