Se van porque somos mejores

EL AUTOR es escritor. Reside en Santo Domingo.

No es cierto que el PRM solo usa el “Se van” para promover a Luis Abinader.

Veamos. En días recientes, Luis Abinader reunió a un grupo de economistas muy bien formados y, con amplios detalles, expusieron públicamente las ideas que implementarían, no, implementarán, porque Abinader ganará las elecciones, para reactivar la economía, golpeada por la pandemia y por la subida de la tasa del dólar, el déficit fiscal y los altos niveles de endeudamiento tanto interno como externo. Ese coloquio lo dirigió Abinader y durante el desarrollo de este se pudo apreciar la sólida formación del candidato del PRM en materia económica y su talento para dirigir. De igual manera, Raquel Peña demostró por qué Abinader la rescató del anonimato y la eligió como su compañera de fórmula.

En materia de educación, el candidato del PRM cuenta con equipo diverso, amplio, que tiene elaboradas las propuestas con las que se va a elevar la calidad de la educación pública, uno de los grandes temas pendientes en el país. La educación no solo es construcción de aulas y aumento a los maestros.

En torno a la cultura, que es mi área, el equipo que dirige Amaury Sánchez ha elaborado una propuesta cultural orientada básicamente a impactar la calidad de la educación a través de la enseñanza masiva del arte en las escuelas públicas en todos los niveles. También contempla la difusión del arte en todos los ámbitos de la sociedad.

Nuestro proyecto cultural tendrá como punto de apoyo central a los cabildos, con los que firmaremos un gran acuerdo de colaboración interinstitucional a fin de que la cultura se democratice y llegue a cada rincón del país.

Otro de los grandes proyectos que desarrollaremos a partir de agosto será Dominicana Lee. Este contempla la creación de cientos de puntos de intercambio de libros en paradas del metro, en las de autobuses, en centros comerciales, en universidades, etc. Dominicana Lee desarrollará estrategias para impulsar la lectura en el seno familiar; para que el libro sea un producto asequible para todo el mundo; para que los autores dominicanos sean leídos en nuestros liceos y universidades. Asimismo, hará grandes esfuerzos para crear un mercado de lectores porque en este país los índices de lectoría son bajísimos.

A través de un acuerdo con el Ministerio de Relaciones exteriores procuraremos la difusión de nuestro arte y nuestra literatura a nivel internacional.

Se van porque tenemos la energía, el compromiso de cambiar muchas cosas en el país, de adecentar la administración pública asolada por la deshonestidad de un alto número de funcionarios. Se van porque tenemos un mejor candidato, que no se esconde detrás de la pandemia para no abrir la boca y poner de manifiesto su incapacidad para dirigir el Estado. Se van porque el candidato oficialista solo sabe hacer filantropía política y tiene detrás un rosario de escándalos que no tiene el candidato del PRM.

Así que nadie venga a decir que el PRM no tiene propuestas; porque las tenemos y las pondremos en práctica en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan; y ojo, hora los peledeistas no podrán alegar que el PRM quebró el país porque se lo entregarán al Luis Abinader en bancarrota, fruto de las dos pandemias, la del Covi y la morada.

