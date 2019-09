Se ha quedado el Pais sin la posibilidad de Arbitraje?

Recientemente recibí copia de una comunicación abierta que Pelegrin Castillo le enviara al Presidente DM, en uno de sus párrafos dice así:

“En el siglo XX, fuimos víctimas de dos intervenciones militares norteamericanas y de numerosas injerencias políticas, cuando nuestro liderazgo nacional no logro arbitrar en forma civilizada y democrática sus diferencias, y propiciaron sin proponérselo la pérdida de la soberanía y la integridad territorial de la República, con toda su secuela de males.”

Me temo que tiene razón, pues en las luchas internas el PLD no tiene personas con categoría moral para “arbitraje”. Y ninguna de las partes (si es verdad el grado de enemistad que se profesan, que lo dudo) va a la contienda del 6 de Octubre con la posibilidad de ser derrotado, sin que se piense en fraude, trampa o engaño. Al punto, según he leído de algunos simpatizantes, de que se provocaría algo tan serio como una gran revuelta nacional (revolución es la palabra que leí) auspiciada por cualquiera de las partes perdedora.

En el PRM la desconfianza no anda tan extrema, pero está latente, es muy difícil que alguno acepte la derrota del otro sin proferirse daños posteriores, al punto de no apoyarse en las Nacionales.

El Empresariado se ha quedado sin capacidad de arbitrar, se ha corrompido tanto que perdió el Privilegio de ser un buen Intermediario para el sostenimiento de la Paz.

Los Partidos y Movimientos, se han diluido también en el odio y las amenazas, perdiendo así también la oportunidad de ser árbitros u opción de cambio pacifico y en paz.

La Iglesia Católica por igual ha perdido toda credibilidad para ser Árbitro, pues el que usualmente utilizaban esta como asociado al caso Odebrecht a través de una de las Empresas en la cual tiene intereses

Cómo dice P. Castillo en su misiva, la pérdida de “Arbitraje” nos llevó a dos intervenciones en el Siglo XXI, si es así, nos daremos ese riesgo?

En las condiciones políticas de la Región y más allá, RD se puede dar ese lujo, porque no tiene un “Árbitro” moderado y creíble, que pueda armonizar los odios y administrar las amenazas?

No juguemos con candela.

Hay que promover ese Arbitraje con alguien que garantice La Paz y la unidad del País.

