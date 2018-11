SDE: Alcaldía requiere ayuda urgente del Gobierno para drenaje pluvial

“En Santo Domingo Este no existe drenaje pluvial y eso hay que construirlo. No es posible que cada vez que llueva las calles estén llenas de agua y que la gente tenga dificultades para acceder a sus hogares. En este municipio llueve demasiado y por eso es muy necesario”, expresó.

“En Santo Domingo Este no existe drenaje pluvial y eso hay que construirlo. No es posible que cada vez que llueva las calles estén llenas de agua y que la gente tenga dificultades para acceder a sus hogares. En este municipio llueve demasiado y por eso es muy necesario”, expresó.

Entrevistado en el programa El Tribunal de la Tarde, Martínez dijo que la inversión para solucionar el problema no la puede hacer él, ni las gestiones que vendrán porque es muy alta.

Entrevistado en el programa El Tribunal de la Tarde, Martínez dijo que la inversión para solucionar el problema no la puede hacer él, ni las gestiones que vendrán porque es muy alta.

Sobre el tema de la basura, el alcalde destacó que no hay problema de acumulación de desechos en ese municipio, ya que cuentan con más de 100 camiones que salen a recoger la basura, y además, se reúne con el equipo de supervisión semanalmente para pasar balance de la labor realizada.

Sobre el tema de la basura, el alcalde destacó que no hay problema de acumulación de desechos en ese municipio, ya que cuentan con más de 100 camiones que salen a recoger la basura, y además, se reúne con el equipo de supervisión semanalmente para pasar balance de la labor realizada.