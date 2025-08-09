SD celebrará el 162 aniversario Restauración con conciertos

SANTO DOMINGO. – Santo Domingo conmemorará el 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración con una serie de conciertos gratuitos en los que estarán las expresiones musicales emblemáticas de la República Dominicana.

En las presentaciones que demuestran la identidad nacional y fomentan la unión familiar de los sectores populares actuarán reconocidos intérpretes como Eddy Herrera, Wason Brazobán y Los Hermanos Rosario.,

También Sergio Vargas, El Chaval de la Bachata, Chiquito Team Band, Steffany Constanza y Bulin 47.

AGENDA DE EVENTOS

La agenda de eventos inicia el viernes 8 de agosto, a partir de las 6:00 p.m., en el sector Cristo Rey, donde por primera vez se realizará un festival musical en la plazoleta Cristo Park, frente al puente.

En esa ocasión, Wason Brazobán, Sergio Vargas y El Chaval de la Bachata ofrecerán un espectáculo gratuito a la comunidad.

El sábado 9 de agosto, a las 6:00 p.m., el parque Mirador Norte, en el municipio Santo Domingo Norte, será el escenario del concierto “Que Viva la patria”, organizado por la alcaldesa Betty Gerónimo.

En esta jornada actuarán Eddy Herrera, Chiquito Team Band y Bulin 47, en un evento abierto a todas las familias de la zona.

Las celebraciones concluirán el domingo 10 de agosto, desde las 6:00 p.m., en la plazoleta del parque Camino Real, en Ciudad Juan Bosch.

En ese cierre actuarán Wason Brazobán, Los Hermanos Rosario y Steffany Constanza.

CONCIERTOS

Los espectáculos representan un homenaje a los héroes que dieron libertad e identidad al país y constituyen una plataforma para la promoción y preservación de la cultura folclórica dominicana.

El Banco de Reservas, junto al Gobierno liderado por el presidente Luis Abinader, reafirmó su compromiso social con el apoyo a esa iniciativa.

