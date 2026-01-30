SB comparte enseñanza para misión de financiera efectiva

Alejandro Fernández W.

SANTO DOMINGO. – El directivo Alejandro Fernández W. presentó los avances y lecciones derivadas de la transformación institucional de la Superintendencia de Bancos (SB), en conferencia ofrecida en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

La UNPHU celebró la Cátedra Magistral Federico Pellerano Ricourt con la intervención del Superintendente de Bancos Fernández W., quien también habló sobre el rol estratégico de esa entidad en la estabilidad del sistema financiero dominicano.

Durante su exposición, explicó cómo la SB impulsa mejoras significativas en distintas materias, con el objetivo de consolidar una supervisión moderna y alineada con los estándares internacionales.

“El sistema financiero dominicano es un pilar esencial para el desarrollo del país, y su estabilidad depende de instituciones fuertes, técnicas, y comprometidas con el interés público”, afirmó.

DECÁLOGO DE APRENDIZAJES

El superintendente presentó un decálogo de aprendizajes derivados del proceso de evolución experimentado por la SB en el último lustro.

Destacó la planificación estratégica en la gestión pública, el valor de fortalecer la cultura de riesgos, y el impulso a la sostenibilidad y la continuidad institucional y la incorporación de tecnología e innovación.

Citó que, en el caso de la SB, esos factores han sido claves en los avances hacia una supervisión más efectiva y un servicio público orientado al usuario financiero.

Fernández W. otorgó un peso relevante a la comunicación con la ciudadanía, que debe ser clara y cercana, y a la inteligencia emocional en el liderazgo.

Precisó que ha sido clave la integración de un equipo de alto nivel técnico, integrado por perfiles con amplia experiencia, tanto en la arena pública como en el campo privado.

De acuerdo con el funcionario, la SB da pasos para consolidarse como un referente nacional e internacional por la calidad de su supervisión y el acompañamiento a los usuarios financieros

of-am