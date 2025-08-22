Sarah Hernández asume la presidencia de ADOMPRETUR

Miguelina Santos hace el juramento a la junta directiva de Adompretur 2025-2027.

SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) inició una nueva etapa bajo el liderazgo de la periodista y abogada Sarah Hernández.

Hernández fue juramentada junto a un equipo directivo integrado por consagrados profesionales del periodismo y la comunicación, en un acto celebrado en el Hotel Catalonia.

En la ocasión, aseguró que su gestión estará guiada por tres ejes: fortalecimiento institucional, profesionalización y comunicación estratégica, con el fin de consolidar a ADOMPRETUR como “la voz más autorizada del periodismo turístico en el Caribe”.

Durante su discurso, resaltó que la organización, fundada en 1977, ha sido clave en la construcción de un legado que une al periodismo con el desarrollo de la industria turística.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Hernández anunció que su equipo ya trabaja en un plan de desarrollo institucional para los próximos dos años.

Adelantó que entre las primeras acciones está la modernización del portal web de ADOMPRETUR, con el propósito de convertirlo en un medio más interactivo, con reportajes, análisis y trabajos de investigación elaborados por los propios miembros de la asociación.

Otra medida inmediata, comentó, es la revisión de los estatutos de la organización.

Manifestó que en 2026 la institución retomará la Cumbre de Prensa y Turismo, y mencionó el propósito de la nueva directiva de comenzar a trabajar por la creación del Museo del Turismo Dominicano.

La nueva presidenta destacó, además, el papel que deben desempeñar las filiales de ADOMPRETUR en el dinamismo del gremio.

Informó sobre un seminario taller a celebrarse el 13 de septiembre en INFOTEP, el cual consideró el punto de partida para revisar la misión, visión y objetivos de la entidad.

agl/of-am