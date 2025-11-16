Santiago Rodríguez anuncia torneo de baloncesto superior

Modesto Taveras - presidente de Abasaro.

SANTIAGO RODRIGUEZ. – La Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez (ABASARO) anunció la celebración del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con Refuerzos.

El evento contará con la participación de los clubes Gilson García (El Tamarindo), El Sueño (Pueblo Abajo), Pueblo Arriba y La Joya, quienes competirán por la Copa Coopsano, dedicada al 50 aniversario de la reconocida cooperativa.

En rueda de prensa Modesto Taveras, presidente de ABASARO, destacó el esfuerzo colectivo para lograr el montaje del torneo.

“Ha sido un desafío. No estamos para juzgar ni buscar culpables, estamos para solucionar problemas”, afirmó.

Taveras valoró el baloncesto como un espacio integrador que “une clases, barrios, comunidades y vínculos sociales y espirituales”, describiéndolo como “la verdadera fiesta deportiva de los pueblos”.

También agradeció a los patrocinadores, al sector comercial y a las autoridades que apoyan esta edición, resaltando que este año se superaron las metas de respaldo institucional.

Por su parte, César Saint-Hilaire, presidente del Comité Organizador, ofreció detalles técnicos del campeonato, indicando que la organización busca “mayor facilidad y economía para la fanaticada”. Explicó que este año se permitirá solo un refuerzo por equipo, y que se ha reforzado la seguridad dentro y fuera del polideportivo José “Chachito” Carrasco.

Saint-Hilaire anunció además la instalación de un sistema de cámaras desde Los Palitos, iniciativa que, según dijo, convertirá nuevamente al baloncesto de Santiago Rodríguez en “el más seguro del país”. También informó que los fanáticos podrán adquirir sus abonos de forma digital, facilitando el acceso al torneo.

El dirigente destacó la reciente reparación del polideportivo José “Chachito” Carrasco, obra realizada a través del Ministerio de Deportes bajo la gestión del ministro Kelvin Cruz.

El acto contó con la bendición del diácono Antonio Vargas, quien invocó un torneo lleno de armonía deportiva y buenos resultados para todos los participantes.

