SANTIAGO: Gobierno inicia el programa «Estamos en Familia»

Raquel Peña

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS – La vicepresidenta Raquel Peña dejó iniciada la segunda edición del programa “Estamos en Familia”, una jornada de participación y atención integral dirigida a las familias dominicanas mediante el despliegue de más de treinta instituciones públicas que acercan servicios esenciales de manera gratuita.

Este año, la iniciativa impulsada por el Gabinete de la Familia llega a Santiago, donde busca ampliar su alcance y beneficiar a miles de personas con acceso directo a programas sociales, jornadas médicas, actividades educativas y espacios recreativos.

Peña explicó que “Estamos en Familia” nace de la visión del presidente Luis Abinader, orientada a colocar a las familias en el centro de las políticas públicas. Señaló que el Gobierno trabaja para que cada decisión se traduzca en mayor bienestar en los hogares y en más apoyo comunitario.

Destacó que cada organismo que participa en la jornada, enmarcada en el Día Nacional de la Familia, contribuye a un esfuerzo estatal basado en acompañamiento real y presencia activa del Gobierno en los territorios.

“La República Dominicana que aspiramos construir se fortalece desde los hogares, desde la educación, desde la convivencia diaria. Por eso estos encuentros reflejan una visión que prioriza la vida familiar y reconoce su importancia para el desarrollo del país”, expresó.

IMPULSAN INTEGRACION FAMILIAR

El coordinador del Gabinete de la Familia, Milcíades Franjul, reiteró su compromiso de continuar impulsando políticas que fortalezcan la convivencia familiar y la formación en valores.

De su lado, la gobernadora Rosa Santos afirmó que la jornada refleja el apoyo del Gobierno a las familias de la provincia.

Mientras, el senador Daniel Rivera llamó a dedicar más tiempo a los vínculos familiares.

Posteriormente, el alcalde Ulises Rodríguez señaló que desde el Gobierno Central y las autoridades locales se trabaja de manera alineada para garantizar que cada hogar cuente con servicios dignos y cercanos.

Durante la jornada, las familias reciben servicios médicos, programas sociales, actividades artísticas, espacios de orientación y apoyo comunitario.

El evento cuenta con el respaldo de los ministerios de Interior y Policía, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, de Agricultura, Cultura, Deportes y Recreación, y de Turismo.

