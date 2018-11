SANTIAGO: Centenares de mujeres participan en acto contra violencia

POR JOSE ARMANDO TORIBIO

SANTIAGO.- La Fundación Para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Norte (FUNDESCORENORTE) celebró un concurrido acto-conferencia para conmemorar el Día Internacional de la no Violencia contra la mujer.

Cientos de mujeres y hombres colmaron el Salón Summa 1 del Centro de Convenciones y la Cultura Dominicana de UTESA, para escuchar la conferencia titulada “Mujeres de Alto Vuelo”, que impartiera la psicóloga clínica Martha Rodríguez de Báez,

Las palabras de bienvenidas fueron pronunciadas por el licenciado Fernando Rosa, quien agradeció la masiva presencia de mujeres en la actividad y aprovechó para definir como una vergüenza la dramática y fea realidad que se sigue expresando en el país en perjuicio de la mujer, situación que condenó y llamó a que sea frenada en lo inmediato.

“Aprovecho este escenario para levantar con fuerza mi voz y pedir a los hombres dominicanos y del mundo, que paren ahora y para siempre sus cobardes actos de violencia contra el ser más abnegado y noble del universo, la mujer”, proclamó en medio de los aplausos de las y los presentes.

Fernando Rosa expresó en tono enérgico su indignación ante los feminicidios y actos de violencia que, en contra la mujer, siguen ocurriendo en el país “muy a pesar de los esfuerzos que desde el gobierno y otras instancias tanto nacionales y como internacionales, se desarrollan para combatirlos y prevenirlos”.

“Me llena de pesar saber que, en los primeros seis meses de este año, las instituciones oficiales vinculadas al tema de la mujer recibieron cerca de 38 mil denuncias de violencia ejercida por hombres en contra de mujeres. Y peor aún, que, en lo que va del mes de noviembre, el número reportado de feminicidios sobrepasaba los 60 casos”, proclamó Fernando Rosa.

De su lado, la psicóloga clínica Martha Rodríguez de Báez expuso que la mujer debe siempre transmitir seguridad cuando camina y actúa, porque ese es uno de los elementos básicos para detener el flagelo de la violencia.

Dijo que la mujer siempre debe tener la capacidad de iluminar y que, en los casos de violencia de género, contrario a estar seguras y protegidas por su pareja, hoy se encuentran en la situación contraria, conviviendo con el enemigo.

“Una mujer con seguridad de en sí misma no fácilmente se somete porque la mujer transmite lo que es y es quien tiene que decidir lo que quiere transmitir. Nosotras transmitimos los que somos, lo que queremos que el otro vea de nosotras. Por eso hoy yo te invito a que decidas lo que quieres transmitir; sino no quiere que te violenten entonces exige respeto, cuando te hablen con maltratos exige que tu mereces respeto. Tu vale, no permita que otro te diga lo que tienes que hacer”, enfatizó.

Destacó el hecho de que Fernando Rosa ha estado trabajando para empoderar mujeres porque cree en esa cultura “y que todas ustedes están participando de esta conferencia es la mejor demostración de que se sienten que valen y que son importantes”.

La actividad organizada por la Fundación Para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Norte (FUNDESCORENORTE) fue conducida por la comunicadora Brenda Sánchez y contó la actuación artística de Ingrid Sol.

