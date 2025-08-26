SANTIAGO: Caen abatidos por la PN 2 presuntos delincuentes

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – La Policía Nacional informó que cayeron abatidos dos presuntos peligrosos antisociales, identificados como Enci de Jesús García y Edwin Rafael Gutiérrez Reyes.

Los dos murieron en un hospital este 25 de agosto tras enfrentarse a una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) durante un operativo en el sector La Herradura, en esta ciudad.

Ambos eran buscados por su vinculación con múltiples hechos delictivos, entre estos asaltos a mano armada y robos agravados cometidos en diversos sectores de Santiago, entre ellos La Herradura y Guayacanal.

LOS HECHOS

El enfrentamiento ocurrió cuando los hoy occisos, al notar la presencia de los agentes del DICRIM, abrieron fuego contra la patrulla, lo que obligó a los oficiales a repeler la agresión.

Jesús García y Gutiérrez Reyes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud de la localidad, donde fallecieron mientras recibían atención médica.

Los dos tenían múltiples órdenes de arresto activas, entre ellas por presunta violación a los artículos 265, 266, 379 y 384 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de un ciudadano, tipificados como Asociación de Malhechores y Robo con Fractura.

También pesaban sobre ellos órdenes judiciales, en perjuicio de otros dos individuos, por los mismos delitos.

Eran considerados muy peligrosos y mantenían en constante zozobra a los residentes de varias comunidades del municipio.

OCUPADAS DOS PISTOLAS

En el lugar del hecho fueron ocupadas dos pistolas sin documentos.

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines legales correspondientes.

Las autoridades profundizan las investigaciones para identificar posibles cómplices y el esclarecimiento de otros sucesos vinculados a esta estructura criminal.

agl/of-am