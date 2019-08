SAN JUAN: Reinaldo dice se la juega y apoya a Lucía Medina para senadora

La actividad.

SAN JUAN, República Dominicana.- El precandidato presidencial del PLD, Reinaldo Pared Pérez, proclamó que como líder político que siempre se la juega, respalda las aspiraciones de la diputada Yomaira Medina y del ingeniero Lenin de la Rosa, a la senaduria y alcaldía de esta provincia de cara a las primarias del 6 de octubre.

En un masivo acto celebrado en los salones de la Asociación de Productores Agropecuarios de San Juan, en que se proclamó la precandidatura de de la Rosa, dijo que ahora más que nunca hay que trabajar para que el PLD vuelva a salir victorioso en los tres niveles de elección: presidenciales, congresuales y municipales.

“Yo soy un político que me la he jugado siempre. Y aquí en San Juan me la voy a jugar con Lenín de la Rosa para la alcaldía y con Yomaira Medina para la senaduria, con la seguridad de que los dos saldrán airosos en las internas del 6 de octubre, en las elecciones municipales del tercer domingo de febrero y en las congresuales de mayo del 2020”, expresó Pared Pérez.

En esta actividad estaban presentes los también precandidatos presidenciales Carlos Amarante Baret y Andres Navarro, así como varios miembros del Comité Central del PLD.

an/am