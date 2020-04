SAN CRISTOBAL: Senador critica empresa Claro por cobros compulsivos

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- El senador Tommy Gallán deploró que la Compañía Claro, como no puede cortar el servicio telefónico a personas y familias por la situación de emergencia del país, les pone “una turbina a la gente llamándola cinco, seis, siete y ocho veces al día para reclamar el pago de la factura”.

“Le pedimos a Claro que esa situación la revise para que sea consecuente y contribuya al sosiego del país”, expresó el legislador sancristobalense, haciéndose portavoz de decenas de clientes de la prestadora de servicios.

Recordó que el Gobierno ha establecido en esta situación del Estado de Emergencia la solidaridad en que debemos procurarle paz, sosiego y tranquilidad a la gente.

“La prohibición de eliminar o cortar algún servicio que por alguna razón o falta de pago que estoy muy seguro que la tienen muy pendiente, pero hay que entender que en este Estado de Emergencia en donde la gente está en Toque de Queda, en la que no puede salir, ha perturbado el desenvolvimiento normal de la gente”, expresó Galán.

Añadió que “eso no le da derecho a Claro a que como no puede cortar el teléfono le pone una turbina a la gente llamándola cinco, seis, siete y ocho veces al día para reclamar el pago que esa persona o familia no ha hecho por una situación entendible y que y que le pedimos a Claro que revise esa situación”.

of-am