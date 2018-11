SAN CRISTOBAL: Leivin Guerrero aspira a senador

SAN CRISTOBAL.- El ex diputado Leivin Guerrero anunció sus aspiraciones a la Senaduría de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para las elecciones del 2020.

Guerrero dijo que hará una campaña decente emulando sus dos anteriores períodos de legislador.

Aseguró que representará dignamente al pueblo de San Cristóbal en el Senado en defensa de sus intereses y del país.

“En toda de mi vida, soy y he sido siempre un fiel creyente en el Dios todopoderoso, he creído en el trabajo como la mejor plataforma para alcanzar el éxito”, sostuvo.

Y a seguidas agregó: “En mi carrera política he tratado de ser trasparente y honesto conmigo mismo y con los demás. He creído en la política limpia, porque no puede hacer política sucia un político limpio”.

Fue enfático en señalar que al dia de hoy no tiene cola que le pisen. “Nunca he estado envuelto en ningún escándalo de ninguna índole, gracias a Dios”.

Afirmó que los que le conocen saben que en su vida personal ha sido buen hijo, buen padre, buen hermano,buen amigo, buen vecino, “en fin un buen ciudadano”.

“Me considero una persona de pueblo, humilde y sencilla, porque de la misma manera en que he vivido en los barrios mas pobres de San Cristobal, también he sabido superarme para alcanzar el éxito y mantener la humildad, como todo ser humano, tengo miles de defectos y algunas virtudes”, acotó.

VIDA PROFESIONAL

Leivi Guerrero es egresado de la Escuela de Electrónica del Politécnico Loyola. También Ingeniero Electronico e Ingeniero en Comunicaciones de la Universidad APEC y Abogado de la Universidad del Caribe.

Tiene altos estudios Técnicos, en Ohio, Chicago, Atlanta, Orlando, Los Angeles, Miami y Nueva York. De igual manera en Mexico y Canada así como de Maestría y Postgrado tanto en Tecnología Informática y de comunicaciones (TIC), como en Ciencias Políticas, con las Universidades Argentinas y la de Salamanca, España, respectivamente.

EXPERIENCIA LABORAL

En su experiencia laboral trabajó por 12 años en CODETEL, hoy CLARO, como Tecnico en Centrales Electrónicas e Ingeniero en el Area de Operaciones Móviles.

Luego laboró en la Gerencia de Inspección en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

COMO DIPUTADO

Fue Diputado de la República para los periodos de 2002-2006, 2006-2010 y 2010-2016.

En sus períodos fue presidente de la comisión permanente de Tecnología Informática y comunicaciones (TIC) por 14 años.

LA MOTIVACION PARA LA SENADURIA

En ese contexto explicó que para sus aspiraciones ha sido motivado por distintas personalidades de la sociedad san cristobalense.

“He recibido motivos de la sociedad civil, amigos familiares, empresarios, estudiantes, compañeros políticos y un nutrido grupo de Jóvenes y mujeres, así como algunos sondeos realizados en las redes sociales en los cuales he sido bien valorado y muy bien ponderado”, enfatizó.

Dijo sentirse preparado para asumir el reto de ser el próximo Senador por la provincia de San Cristóbal.

