SAN CRISTOBAL: Contrae COVID-19 alcalde electo José Montás

José Montás.

SAN CRISTOBAL, república Dominicana.- El alcalde electo de este municipio, José Montás, contrajo COVID-19 y está aislado en su residencia de esta ciudad.

La información al respecto fue ofrecida a través de twiter por el mismo Montás, quién es dirigente del Partido Revolucionario Moderno y hermano del presidente en funciones del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás.

”Hoy recibí los resultados de la prueba del #Covid19, y he salido positivo, me encuentro aislado en mi casa, hasta el momento no presento síntomas. Exhorto a los Sancristobalenses a seguir el protocolo establecido y las instrucciones de salud, con Dios saldremos airosos“, escribió.