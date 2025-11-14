Salud reporta reducción 80 % de casos dengue este año

SANTO DOMINGO.- Los casos de dengue en la República Dominicana se han reducido un 80 % este año, en el que no se han producido muertes por la enfermedad, de acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 44, publicado este jueves por el Ministerio de Salud Pública.

Hasta la semana 44, de acuerdo con el informe, en el país se habían confirmado 258 casos de dengue en comparación con los 1,291 registrados en el mismo periodo de 2024.

Por otro lado, el boletín informó de cuatro casos de malaria en la última semana epidemiológica, para un acumulado de 810 casos confirmados a la fecha.

La incidencia de malaria se coloca en 8.91 por cada 100,000 habitantes y la letalidad se mantiene en cero.

Tampoco se registraron casos de leptospirosis esta semana, y el total de confirmados este año es de 115.

En tanto, los casos de cólera se mantienen en cero, «lo que demuestra la eficacia de las acciones preventivas y de respuesta implementadas por el Ministerio de Salud», destacó el boletín, que también muestra una disminución en las muertes maternas e infantiles.

Por último, el informe indicó que persiste la circulación activa del virus sincitial respiratorio (VSR), aunque con signos de desaceleración, afectando principalmente a la población pediátrica.