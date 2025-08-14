Salcedo vence al Atlántico y es líder del fútbol dominicano

SANTO DOMINGO.- Salcedo FC encabeza la tabla de posiciones del campeonato de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras su victoria (2-1), el miércoles por la tarde, ante Atlántico FC, representativo de la provincia Puerto Plata.

Salcedo, representante de la provincia Hermanas Mirabal, sumó su segunda victoria de la temporada, para mantenerse invicto con seis puntos.

El delantero haitiano Daniel Jamesley anotó los dos goles de los ganadores, para afianzarse en el liderato de anotadores, con tres dianas en el joven torneo.

El encuentro se disputó en el estadio Domingo Polonia, en la norteña Salcedo.

OYM también suma dos victorias sin derrota, pero los de Salcedo aventajan en diferencia de goles, por lo que son dueños de la cima.

En otro duelo, el capitalino Atlético Pantoja derrotó 2-0 al débil conjunto de San Cristóbal, que es dueño del último puesto de la tabla.

Pantoja suma un triunfo y un revés, mientras San Cristóbal ya registra dos derrotas en sus primeros dos encuentros de la temporada.

Los encuentros formaron parte de la segunda jornada del campeonato.

of-am