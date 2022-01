SALCEDO: Dirigencia PRD emigra a Partido Revolucionario Moderno

SALCEDO.- La dirigencia completa del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) incluida la alcaldesa municipal María Mercedes Ortiz Diloné (Mecho), se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La actividad, presidida por el presidente nacional del PRM, José Ignacio Paliza y la secretaria general, Carolina Mejía, se llevó a cabo en el Polivalente de esta ciudad, con la asistencia, además, de Rafael Santos Badía, Milagros Ortiz Bosch, Geanilda Vásquez y Yadira Henríquez.

Al tomar el juramento, Paliza valoró la trayectoria de lucha política de la alcaldesa de Salcedo, de quien dijo es un importante activo que viene a fortalecer la familia perremesista.

Dijo que con Mercedes Ortiz y el ex diputado José Isidro Rosario, se viene a concretizar en esta demarcación lo que es la unidad de todos los perremeistas, a los cuales llamó para que reciban con regocijo esta adquisición que en términos políticos significa mucho para el PRM.

Además de la alcaldesa Mercedes Ortiz y el ex diputado Isidro Rosario, otros que fueron juramentados fueron Alexis Inoa, director del Distrito Municipal de Blanco; Martin Castillo ex director de este último Distrito; Mercedes Rodríguez sub directora del Distrito de Jamao, así como los regidores de Salcedo y de Villa Tapia Héctor Hernández, Penélope Pelestier, Ricardo Almánzar y Confesor Díaz, entre otros.

JPM