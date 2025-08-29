Salcedo, Cibao y Pantoja protagonizan batalla en la LDF

SANTO DOMINGO.– La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) vive una cerrada disputa por el liderato en las primeras cuatro jornadas del campeonato.

Salcedo FC encabeza la clasificación con 10 puntos, seguido muy de cerca por Cibao FC y Atlético Pantoja, «Salcedo, Pantoja y Cibao pelean la cima del fútbol dominicano»con 9 unidades.

En la zona media de la tabla, la Universidad O&M suma 7 puntos, mientras que Moca FC se mantiene con 6. Delfines del Este ocupa la sexta posición con 5 unidades.

Más abajo, Atlético Vega Real y Jarabacoa comparten el séptimo puesto con 4 puntos cada uno. El Atlántico FC, de Puerto Plata, marcha noveno con 3 unidades, y Atlético San Cristóbal cierra la clasificación con apenas 1 punto.

El vigente campeón, Cibao FC, representante de Santiago de los Caballeros, continúa en la pelea por revalidar su título en el balompié profesional quisqueyano.

of-am