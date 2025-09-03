Rusia y China firman más de 20 documentos de cooperación
PEKIN.- Rusia y China han firmado 22 documentos sobre la cooperación bilateral en diversos ámbitos.
Los documentos abarcan la colaboración entre Moscú y Pekín en materia de energía, la industria aeroespacial, la inteligencia artificial, la agricultura, la salud, la ciencia, la educación y los medios de comunicación.
Entre los documentos firmados están un memorando entre la corporación estatal de energía nuclear rusa Rosatom y la Agencia Nacional de Energía Atómica de China sobre la cooperación en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos; un acuerdo de cooperación entre la principal empresa del sector gasista ruso Gazprom y la Corporación Nacional China de Petróleo y Gas, y un memorando de cooperación entre la corporación espacial rusa Roscosmos y la Administración Espacial Nacional de China, señaló el Kremlin.
Los líderes de Rusia y China intercambiaron opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo, informa la televisión estatal china.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunieron este martes en Pekín en el marco de la visita oficial del mandatario ruso al gigante asiático, que se desarrolla del 31 de agosto al 3 de septiembre.
«Las relaciones entre China y Rusia han superado la prueba de la coyuntura internacional y sirven de modelo de relaciones interestatales de buena vecindad eterna, amistad, cooperación estratégica integral, colaboración mutuamente beneficiosa y beneficio recíproco», subrayó el presidente chino.
Putin destacó el carácter estratégico que tienen los lazos entre Moscú y Pekín, agregando que «se encuentran en un nivel sin precedentes».
El presidente chino Xi Jinping encabezó hoy en Beijing un desfile militar para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde únicamente asistieron Vladímir Putin y Kim Jong-un.
Uno de esos acuerdos debe ser el envio urgente de armas y soldados chinos a Rusia, a ver si avanzan y dejan de pasar verguenza.
ES INCREIBLE COMO LA IGNORANCIA NO TE DEJA VER LA REALIDAD. 1RO RUSIA ESTA EN GUERRA CONTRA 37 PAISES, LA OTAN Y EEUU. SI QUISIERA UCRANIA YA SERIA DE RUSIA…LO QUE QUIERE RUSIA ES SEGURIDAD PARA SU TERRITORIO Y QUE SE CUMPLAN LOS ACUERDOS DE NO ACERCAR LA OTAN A SU TERRITORIO YA QUE ESO ES AGRESION. Y POR ULTIMO RUSIA TIENE LOS MEDIOS PARA DESAPARECER UCRANIA PERO RUSIA LO HA DICHO Y LO REPITE SOLO QUIERE SEGURIDAD PERO NO AL ESTILO OCCIDENTAL QUE PRETENDE DIVIDIR RUSIA Y COMENZA UNA MATANZA SIN PRECEDENTES.
TU ERES EL MEGA IGNORANTE, TODO LO QUE DICES ES UNA FALACIA, CUÁNTOS MILES DE SOLDADO DE LA OTAN HA MOSTRADO RUSIA COMO MUERTOS O APRESADOS? SEGURIDAD? SOLO EN TU HUECO CEREBRO CABE CREER QUE RUSIA SERA DISQUE INVADIDA DISQUE PARA TOMAR SUS RECURSOS CUANDO PUTIN YA LOS ESTA REGALANDO A PRECIO DE VACA MUERTA, SI RUSIA DECIDE SUICIDARSE Y LANZARSE A SI MISMA SU ARSENAL EN ESTE MUNDO NO SE PUDIERA VIVIR POR LA CONTAMINACIÓN QUE ESO LEVANTARÍA, NI PUTIN SE CREE ESA MENTIRA SOLO LOS IDIOTAS COMO TU O LOS QUE SABEN ESO Y SIGUEN EL DISCURSO DE… Leer mas »
BUSCA CUANDO Y DONDE SE FIRMÓ ALGUN TRATADO QUE LA OTAN NO SE EXPANDIRÍA, SOLO EN LAS CABEZAS HUECAS, CEREBROS DE MISMES COMO TU Y LAS MENTIRAS DE PUTIN ESTA ESO, PERO LOS TRATADOS QUE SI ESTAN FIRMADO SON LOS SIGUIENTES, 1-RUSIA COMO SIGNATARIA Y MIEMBRO DE LA ONU FIRMÓ QUE NO INVADIRIA OTRO PAIS PARA ANEXAR LO O PARTE DE SU TERRITORIO, EEUU EN TODAS LAS INVASIONES DE LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS NO DICE ESTE TERRITORIO ES MIO, 2-RUSIA FIRMO TRAS LA CAIDA DE LA URSS QUE LOS TERRITORIOS HOY EN DISPUTA SON TERRITORIOS DE UCRANIA, 3-RUSIA DESPUES DE… Leer mas »
RUSIA TRAS SU DERROTA Y DEBACLE, DESMEMBRACION DE LA URSS FIRMO CON UCRANIA CON LA ONU Y PAÍSES ASISTENTES FIRMO UN TRATADO QUE DICE CLARAMENTE QUE SI UCRANIA ENTREGABA LAS MAS DE 2000 OJIBAS NUCLEARES QUE HEREDO COMO PARTE DE LA URSS RUSIA JAMAS, REPITO JAMAS ATACARÍA A UCRANIA Y RESPETARÍA SU INDEPENDENCIA, SU LIBRE DETERMINACIÓN COMO PUEBLO CON LAS FRONTERAS AL MOMENTO DE LA FIRMA DE ESE TRATADO PUTIN ERA JEFE DE LA KGB Y COMO LO SABIA POR ESO PAGO DURANTE AÑOS, FIRMO LOS PAGOS MILLONARIO POR LA BASE MILITAR EN SEBASTOPOL, CRIMEA A UCRANIA, VES COMUNISTA GALLO… Leer mas »
Al Capone y Pablo Escobar también firmaban muchos acuerdos
ESIS ACUERDOS SI LOS CUMPLE ACTUALMENTE EEUU…TODAS LAS FAMILIAS DE LOS CAPOS ESTAN SIENDO LLEVADOS A EEUU Y ESTAN SIENDO ALOJADOS EN LOS MEJORES HOTELES Y A LOS MAS ASESINOS LOS TIENEN EN CASAS O MANSIONES PREPARADAS POR LA CIA.
MIL NOMBRES, LOS HIJOS DE PABLO ESCOBAR SE FUERON A ARGENTINA, PERO NO TE CANSAS DE DISTORSIONAR HABLAR BASURA, CUBA NO NOS PIDE VISA, VETE A VIVIR PARA ALLA Y NO VUELVAS A VIVIR A TERRITORIOS CONTROLADO POR EL IMPERIO, PERO NO LO HARÁS PORQUE LO DE USTEDES ES HABLAR BASURA, MIRA COMO MADURO TENIA AVION Y MANSION AQUI UN PAIS PRO YANKEE, CAPITALISTA PORQUE NO HIZO LA INVERSIÓN EN CUBA, COREA DEL NORTE, LOS HECHOS SON LO QUE HABLAN, USTEDES SON UNOS LOCOS SATANICOS DEL DIA.BLO LO QUE TANTO DEFIENDEN ES SOLO DE LA BOCA PARA AFUERA FARSANTES, HIPÓCRITAS!
Bulto y paquete china en baja con los aranceles de USA, la economía rusa casi quebrada por la guerra en Ucrania