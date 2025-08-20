Zelenski denuncia nuevo ataque masivo de Rusia a Ucrania

MOSCÚ, 20 Ago. (EUROPA PRESS) – Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante la pasada noche un nuevo ataque masivo sobre territorio ucraniano, que ha dejado una quincena de personas heridas en Ojtirka –provincia de Sumi–, unos hechos denunciados por el presidente Volodimir Zelenski, que ha vuelto a reclamar mayor presión de sus socios.

Al menos una quincena de drones han golpeado esta ciudad situada en el noreste de Ucrania poco después de la medianoche de este miércoles, según ha detallado la Fiscalía de Sumi, destruyendo una docena de edificios residenciales e hiriendo a 14 personas, entre ellas tres menores de edad, incluido un bebe de apenas meses. Además de Sumi, han sonado las alertas áreas en varias localidades de Chernígov, Járkov y Poltava, así como en la ciudad de Kostantínovka, en la provincia de Donetsk. En total, han caído más de 60 drones y un misil balístico, según ha denunciado el propio presidente Zelenski en sus redes sociales. «Todos estos ataques demuestran y confirman la necesidad de presionar a Moscú y de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia funcione plenamente», ha insistido Zelenski, recién llegado de la Casa Blanca, donde se ha abordado la posibilidad de organizar una reunión cara a cara con Vladimir Putin. Precisamente, Zelenski ha remarcado uno de los aspectos que se trató durante su visita a Washington, que Ucrania necesita «fuertes garantías de seguridad» una vez se firme un eventual acuerdo de paz con Rusia. «Necesitamos fuertes garantías de seguridad para asegurar una paz verdaderamente segura y duradera», ha dicho.

Rusia toma el control de otras tres ciudades del este Ucrania

Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que el Ejército de este país se ha hecho con el control de otras tres localidades situadas en las provincias ucranianas de Donetsk y Dnipropetrovsk a medida que avanza en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ha explicado en un comunicado que las tropas rusas controlan ahora también las localidades de Sujetskoe y Pankovka, en Donetsk, y la ciudad de Novogueórguievka, en Dnipropetrovsk, a pesar de que Rusia se mostró el martes abierta a acudir a un posible encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras la cumbre en Estados Unidos.

«Las unidades del grupo Centro del Ejército continúan con su avance y han logrado liberar estas localidades», recoge el documento, que señala que el estas tropas han logrado «extender su control» en la línea de frente.

Asimismo, ha detallado que las tropas ucranianas han perdido cuatro carros de combate –entre ellos un Leopard–, doce vehículos blindados, más de 70 automóviles, un lanzacohetes múltiples, 16 piezas de artillería y once almacenes de munición.

