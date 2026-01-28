Rusia reitera Putin está abierto reunirse con Zelenski en Moscú

Putin y Zelenski

MOSCU 28 Ene.- El Gobierno de Rusia ha reiterado este miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, está abierto a reunirse en Moscú con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, asegurando que una cumbre entre ambos líderes ha sido también sugerida por el presidente estadounidense, Donald Trump, en sus contactos con el mandatario ruso.

«Nuestro presidente reiteradamente ha dicho a periodistas que si Zelenski está listo para un encuentro, estaremos felices de darle la bienvenida a Moscú», ha indicado el asesor presidencial, Yuri Ushakov, presente en la última ronda de conversaciones tripartita en Emiratos Árabes Unidos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

«Nunca hemos rechazado estos contactos», ha indicado, insistiendo en que el presidente ucraniano viaje a Rusia, algo que Zelenski siempre ha rechazado, afirmando que este escenario se ha planteado en algunas conversaciones entre Putin y Trump.

De todos modos, Ushakov ha incidido en que un encuentro cara a cara entre Putin y Zelenski «debe estar bien preparado» para que el foco sea «lograr resultados positivos», recalcando que las autoridades rusas garantizarían «la seguridad y las condiciones de trabajo» para el mandatario ucraniano.

El pasado mes de octubre Trump anunció su intención de mantener una reunión en Budapest con Putin para «poner fin» a la invasión rusa de Ucrania, una cita sobre la que sobrevoló la presencia de Zelenski pero que finalmente se descartó ante la falta de avances en las conversaciones para poner fin a la guerra.

of-am