Rusia confirma su disposición a verse con Presidente de Ucrania
MOSCÚ, 19 Ago. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Rusia está abierto a «cualquier formato» de reunión para tratar de acercar posturas sobre Ucrania.
Esta voluntad, expresada por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, abriría la puerta a una futura reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
«No renunciamos a ninguna forma de trabajo, ni bilateral ni trilateral, el presidente (Vladimir Putin) lo ha dicho en varias ocasiones», ha explicado el jefe de la diplomacia rusa en declaraciones a la televisión.
EXIGE HAYA BUENA PLANIFICACIÓN
No obstante, ha advertido de que «lo principal» es que cualquier futura cita se planifique al detalle y no se organize sólo por un «beneficio propagandístico» inmediato en medios de comunicación o redes sociales. «Cualquier contacto que involucre a los primeros líderes debe prepararse con el máximo cuidado», ha añadido.
Moscú siempre ha cuestionado la legitimidad de Zelenski para sentarse a la mesa de negociación, pero las posiciones parecen haber variado al albor de los esfuerzos diplomáticos lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el lunes volvió a hablar por teléfono con Putin mientras recibía en la Casa Blanca al líder ucraniano.
CONFÍAN EN SINCERIDAD DE TRUMP
Para Lavrov, está «claro» que tanto Trump como el resto de su equipo «quieren sinceramente lograr un resultado a largo plazo, sostenible y fiable». El ministro ha alabado también el «buen ambiente» de la reunión del pasado viernes en Alaska entre Putin y Trump.
El jefe de la diplomacia rusa ha desligado esa aparente disposición a negociar de Washington con las posiciones de los líderes europeos, a los que ha recriminado que siguiesen pidiendo un alto el fuego al tiempo que decían que «seguirían mandando armas a Ucrania».
