Rusia advierte que un ataque de EU a Irán puede desatar «caos»
MOSCU.- Rusia advertió este jueves del «caos» en toda la región de Oriente Próximo que puede desatar cualquier ataque contra Irán, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán con el envío de una importante flota naval a la zona.
«Es evidente que el potencial negociador en Irán está lejos de agotarse. Y, por supuesto, en este sentido, el enfoque principal debe estar en los mecanismos de negociación», ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha pedido a todas las partes que «ejerzan contención y renuncien al uso de la fuerza».
A juicio de Peskov, «cualquier acción de fuerza sólo puede crear caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización del sistema de seguridad», recoge la agencia rusa Interfax.
Trump ha redoblado este miércoles la presión contra Teherán asegurando que «una flota mayor» que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque «mucho peor» que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
De parte de la República Islámica, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado que el país está preparado para responder a un ataque «de forma inmediata y contundente». «Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar», ha insistido.
Según ha indicado, las «valiosas lecciones» de la guerra de los doce días, en referencia a los ataques cruzados entre Israel e Irán del mes de junio, han permitido «responder con mayor firmeza, rapidez y profundidad». Irán vincula estas amenazas a una continuación de la ofensiva militar lanzada por Israel en junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Washington con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.
«De las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán con el envío de una sofocanre plota fecal a la zona.»
En el mundo de hoy hay dos estados terroristas, Israel y sus peones norteamericanos. El sinnumeros de muertes producido por estas 2 entes diabolicas en el medio oriente son incontables. Culpan a Iran de todas sus atrocidades,que solo se lo creen los cuponeros de Nueva Yol.
ALCOHOLICO.
Todos los dias lo mismo y le matan jefes, presidentes, le secuestran los presidentes, le destruyen centrales nucleares y solo amenazan y amenazan…. Reconozcan que estan ****os de miedo con Trrump…. Partia de babosos…. tanto rusos, venezolanos, iranies…. todos son una partia de cobardes babosos… esos solo comen queso en la ONU…
Y USTEDES NO DESATARON CAOS CON LA GUERRA EN UCRANIA? LES IMPORTO A USTEDES EL CAOS QUE IBAN A CRE.AR? NOOO!
Pero… eso mismo decían los rusos de Venezuela. La decisión contra el régimen Islámico de Irán está tomada, ya que son quienes financian a los grupos terroristas islámicos que muchos dolores de cabeza han ocasionado en la región, como Hamas, Yihad Islámica, Hizbollah en el Líbano, etc. Razón por la cual EE.UU. ya tomó la decisión de eliminar de cuajo ese régimen criminal e inmisericorde de los Ayatollah. LA CULEBRA SE MATA POR LA CABEZA.
estos esclavizadores… no tienen ‘jiel’… para hacer pronunciamientos… favoreciendo a otra… esclavitud, solo… por ser parte… de la misma mi er da… de gobernanza… OIGAN, ‘… que todas las partes ejerzan contención y renuncien al uso de la fuerza’… y son quienes, actualmente… masacran a otra… nación sin esta atacar… o sea, ellos… pueden hacerlo… pero el otro, no…
Ningun caos. Iran es el bully del medio oriente patrocinador de terrorismo. Hay que quitarlos del medio.
Así es. Que se maten entre ellos, intercambiando bombardeos nucleares sobre Teherán, Washington, Nueva York y Los Ángeles. Que Estados Unidos REPITA lo de Hiroshima y Nagasaki en 1945, que no le pasará lo mismo porque «en dios confían».
Se están jugugando con la Ira de nuestro Salvador Jesus Cristo. Se les olvidó al ser humano quién lo trajo al mundo
atte. el Imparcial…