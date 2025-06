Rusia advierte consecuencias de intervención EEUU en la guerra

Dimitri Peskov

MOSCÚ, 19 Jun. (EUROPA PRESS) – El Kremlin ha opinado este jueves que una intervención directa de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán supondría «una terrible espiral de escalada». Emitió esta opinión después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que sopesa esa posibilidad y agregara que por ahora no ha tomado una decisión al respecto. El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha señalado que esta participación de Washington supondría «una expansión de la geografía del conflicto», según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. «Escuchamos afirmaciones desde Teherán y consideramos que sería una terrible espiral de escalada», ha dicho. APOYO A IRÁN «ES EVIDENTE» Asimismo, ha destacado que el apoyo de Moscú a Teherán «es evidente», si bien ha recordado que el acuerdo sobre asociación estratégica firmado este año por ambos países no contempla un apoyo militar a Irán, algo que, según Peskov, las autoridades iraníes no han reclamado por ahora a Rusia. El portavoz del Kremlin ha destacado además que el presidente ruso, Vladimir Putin, «tiene un gran potencial para llevar a cabo algún tipo de servicio de mediación» en el conflicto. «Mantenemos relaciones de asociación con Irán y tenemos relaciones de confianza con Israel», ha explicado. Israel inició el 13 de junio una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia. (Con información de Europa Press)

00:00 00:39 Ginebra (EFE).- El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró este miércoles que sus instalaciones nucleares no han sido dañadas por los ataques de Israel, pero dijo que no puede excluirse el riesgo de que se produzca alguna fuga de radiación que podría causar una contaminación más allá de las fronteras de Irán. Negó que la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, haya sido dañada de forma importante y dijo que esto ha podido evitarse gracias a las medidas de precaución que Irán ha instaurado para protegerlas. «Nos hemos preparado para estos ataques, somos un país eficiente y hemos logrado controlar la situación», dijo el diplomático, quien reconoció principalmente daños en infraestructuras civiles, particularmente de suministro de agua y energía. Jameneí advierte a EEUU de que no intervenga Por otro lado, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió a Estados Unidos de que si intervienen militarmente contra su país sufrirán un «daño irreparable” y aseguró que el pueblo iraní no se rendirá. “Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará, sin duda, daños irreparables”, dijo Jameneí en un extracto adelantado por medios oficiales del discurso televisado que dará en minutos, el segundo tras el comienzo del conflicto con Israel el viernes. El mandatario estadounidense pidió el martes el «¡RENDIMIENTO INCONDICIONAL!” de Irán en una seria de mensajes en los que aseguró que conoce «dónde se esconde» Jameneí, pero descartó, «por ahora», tomar la decisión de matarlo. Jameneí afirma que no tiene “contemplaciones” con Israel Jameneí afirmó que hay que “actuar con fuerza” contra Israel, país con el que no tiene “contemplaciones”, mientras la República Islámica lanzó una nueva oleada de misiles contra el Estado judío y, a su vez, Teherán sufría nuevos bombardeos. El mensaje de la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica se produjo en medio de una nueva oleada de ataques contra Israel, está vez con misiles hipersónicos Fattah. “Los poderosos y maniobrables misiles Fattah atravesaron esta noche el escudo antimisiles y sacudieron repetidamente el refugio de los cobardes sionistas, enviando el mensaje de poderío iraní al aliado belicista de Tel Aviv, que vive en fantasías e ilusiones vacías”, destacó el coronel de la Guardia Revolucionaria Iman Tayik, informó IRNA. El militar aseguró que “el ataque con misiles de esta noche demostró que hemos alcanzado un control total sobre el cielo de los territorios ocupados y que sus habitantes se han quedado completamente indefensos frente a los ataques con misiles de Irán”. Además, las autoridades iraníes están llevando a cabo en los últimos días varias operaciones contra supuestos agentes de los servicios israelíes de inteligencia (Mosad) con multitud de detenciones y el desmantelamiento hoy de un taller donde se producían drones. Avisos de Irán para que se evacúen zonas de Israel Trump descarta matar al líder supremo de Irán «por ahora», aunque conoce su paradero Antes de ese ataque militares iraníes advirtieron a la población israelí de que evacuarán la zona de Neve Tzedek de Tel Aviv por su propia seguridad, en una réplica de la práctica del Ejército de Israel. Presentado en 2023, el proyectil Fattah tiene un alcance de 1.400 kilómetros, alcanza una velocidad superior a la del sonido (Mach 5) y puede golpear un objetivo en 336 segundos, según medios iraníes. “Este nuevo misil es capaz de burlar todos los sistemas de defensa antimisiles. Su objetivo son los sistemas de defensa antimisiles”, afirmó durante su presentación el entonces el comandante de Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, el general Amir Ali Hajizadeh, asesinado hace unos días en un ataque israelí. Desde el inicio de la agresión israelí contra Irán la madrugada del pasado viernes, Teherán ha lanzado alrededor de 400 misiles balísticos y cientos de drones contra territorio israelí, según lo últimos datos oficiales del Gobierno israelí, que dice haber identificado «40 impactos» en el país. Israel vuelve a bombardear Teherán