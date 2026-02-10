Rusia acusa a EE. UU. de asfixiar con bloqueo a la isla de Cuba

LA HABANA.- La suspensión de la venta de diésel, el cierre de algunas oficinas y hoteles y la limitación del transporte y los servicios públicos forman parte de un estricto paquete de medidas de emergencia que comenzó a aplicar el Gobierno cubano para afrontar el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Según la agencia de noticias EFE, la crisis ha tocado tal nivel, que el Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel tuvo que advertir a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes 9 de febrero el país se queda sin combustible para aviación.

La corporación Cimex, del conglomerado empresarial GAESA (en manos de los militares), detalló que “hasta que las condiciones lo permitan, se pospondrán las ventas de combustibles en pesos cubanos y la comercialización de diésel en dólares para los ciudadanos”.

El viceprimer ministro, Óscar Pérez-Oliva Fraga adelantó el pasado viernes 6 de febrero que se priorizará el poco combustible con el que cuenta la nación para “los servicios esenciales”, la generación de electricidad, los “servicios de salud”, el abastecimiento de agua, las actividades de defensa y para “garantizar la sostenibilidad de aquellos sectores que generen ingresos en divisas”, como el turismo.

Entretanto, algunos bancos reajustarán sus horarios de atención, mientras actividades culturales como la Feria Internacional del Libro de La Habana se pospusieron “hasta nuevo aviso”.

La implementación del teletrabajo en las empresas estatales y la reubicación de los empleados en otras labores, así como la implementación de clases semipresenciales en los centros universitarios son otras de las medidas anunciadas.

