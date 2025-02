Rubio: No se le pedirá a RD que acepte ola masiva de haitianos

Marco Rubio habló en rueda de prensa junto al Presidente Abinader.

SANTO DOMINGO.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que a República Dominicana no se le pedirá que acepte una ola masiva de migrantes haitianos y dijo que la solución de los problemas de ese país está en las élites y el pueblo mismo.

Aclaró que, bajo la administración de Trump, Estados Unidos está comprometido con la misión internacional en Haití, porque esto también contribuye a la seguridad de país norteamericano.

EE.UU. CONTRIBUIRA A ERRADICAR PANDILLAS HAITIANAS

En rueda de prensa en el Palacio Nacional, junto al presidente Luis Abinader, Rubio aseguró que Estados Unidos va a contribuir a la erradicación de las pandillas haitianas, para pacificar ese país y habló de un proyecto de ley que permitiría la llegada de inversiones en Haití.

“Es un tema de gran importancia, nos importa a nosotros; y sé que es un problema que aquí no se puede ignorar y no se debe ignorar y que no están ignorando. Ustedes han hecho mucho por eso, y nosotros vamos hacer nuestra parte, también”, expuso.

ONU TIENE MÁS DE 85 MILLONES DE DÓLARES PARA PACIFICAR A HAITÍ

Rubio reveló que Naciones Unidas tiene 100 millones de dólares en fondo para la pacificación de Haití, de los cuales, Washington ha aportado 15.

Explicó que, de esos 15 millones, solo 13 fueron congelados por Estados Unidos, de manera que le quedan a Naciones Unidas más de 85 millones de dólares para dar apoyo a la misión internacional en Haití, sobre todo a la Policía de ese país.

Asimismo, felicitó a Kenia por acudir a Haití, y criticó que países de la región y del mundo nada o poco han hecho por el país caribeño. Para él, se trata de un “compromiso bastante fuerte” por parte del país africano.

“Hay países ricos que no están haciendo nada y podrían hacer más, les insto a que hagan más”, expresó.

an/am