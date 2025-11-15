Rosario cree método D´Hondt es lo que más conviene a la RD

Roberto Rosario.

SANTO DOMINGO.- El ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, opinó que el método D´Hondt es lo que más le conviene al sistema político y electoral de la República Dominicana.

El también dirigente del partido Fuerza del Pueblo advirtió que buscar otra alternativa podría propiciar que las organizaciones políticas grandes saquen de circulación a los pequeños.

Consideró que este sistema es garantista de la representatividad de las organizaciones grandes y emergentes.

Rosario también entiende que obliga a los partidos presentar los candidatos más idóneos y preparaos, además de populares.

ESTE SISTEMA FAVORECE A CANDIDATOS CON MAS DINERO

No obstante, dijo que uno de los inconvenientes de este sistema de reparto de escaños para diputados, regidores y vocales es que tiende a favorecer al candidato que tiene más dinero.

Posiciones a favor y en contra se han desatado luego que el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho, planteara que es tiempo de que los partidos y la Junta Central Electoral propicien la revisión del método D´Hundt.

La Junta Central Electoral ratificó su posición a favor del uso de este mecanismo en el reparto de escaños de las candidaturas plurinominales, posición que asumió desde el año 2021, cuando propuso modificaciones a las leyes 33-18, sobre Partidos Políticos, y 15-19, Orgánica del Régimen Electoral.

