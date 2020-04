Roberto Pigozzi llama deportistas de la RD mantenerse practicando

SANTO DOMINGO.- El destacado atleta de esquí acuático, Roberto Pigozzi, llamó a los deportistas dominicanos a mantenerse entrenando para no perder el enfoque.

El ganador de la medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos, explicó que es difícil entrenar sin tener una competición cercana pero es necesario hacerlo.

“Para todos los atletas es difícil levantarse a entrenar sin tener una meta a corto plazo pero no podemos dejar de hacerlo ya que el entrenamiento es lo que nos hace mejor atletas”, dijo Pigozzi, quien forma parte de la organización Creando Sueños Olímpicos (Creso).

Las declaraciones del oriundo de Boca Chica se dieron en una entrevista en directo para las plataformas digitales del Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).

En diciembre del año anterior, la Federación Internacional de Esquí Acuático (IWSF por sus siglas en Inglés) anunció el ranking de los mejores esquiadores del mundo, donde el dominicano está dentro de los primeros cinco puestos, ocupando la cuarta posición, siendo el más joven de la destacada lista.

Coronavirus y tiempo en familia

El también poseedor del récord panamericano en la modalidad de Slalom, catalogó que una de las cosas más positiva que ha traído estas vacaciones involuntarias.

“Lo que más valoro de esta cuarentena es pasar tiempo con mi familia. En estos días, después que termino de entrenar, me la paso ayudando a mi mamá con los quehaceres del hogar”, dijo el dominico – italiano.

Roberto tiene tres hermanos, los cuales también practican esquí náutico y que de igual forma son entrenados por Mario Pigozzi.

Adjudicó a su padre los logros de su carrera

Pigozzi dio los créditos a su padre, Mario Pigozzi, por brindarle apoyo en toda su carrera y guiarlo en los momentos de más presión.

“Sin mi padre no hubiese conseguido todo lo que he conseguido en mi carrera. Él fue quien me llevó por primera vez a esquiar y desde entonces ha sido mi entrenador”, manifestó.

Añadió que su padre “es el mejor entrenador del país y cuidado si del continente” porque de los esquiadores que tiene en sus manos, tres están en lo más alto del deporte.

of-am