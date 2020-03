Robert Liriano estrena merengue típico “Ya ves que duele”

SANTIAGO.- Considerado como un abanderado de la buena letra y la calidad musical, el destacado merenguero típico Robert Liriano, estrenó su nuevo corte promocional titulado “Ya ves que duele”, autoría del fenecido cantautor Anthony Ríos.

“A un año de la partida de Anthony siento que este tema es un homenaje a su dilatada carrera, la cual estuvo plagada de éxitos y buenas composiciones”, sostuvo El vip de la música típica.

Los arreglos musicales son de Anthony Noesy Espinal y desde ya se escucha de manera insistente en distintas estaciones radiales de Santiago y la región Norte del país, así como en las diferentes plataformas digitales.

“Me siento muy contento por la oportunidad de interpretar una canción romántica de Ríos pero con colores y matices modernos para todos mis seguidores, quienes me han apoyado por más de ocho años en esta nueva etapa en solitario de mi carrera”, indicó Robert.

Liriano aprovechó para anunciar el lanzamiento oficial de su canal de YouTube y redes sociales, desde donde pueden ver y descargar toda su música.

Agradeció a su equipo de trabajo, ya que sin sus esfuerzos y apoyo este proyecto musical no sería una realidad.

“A mis músicos que día a día suben a tarima a dar lo mejor de sí junto a mí les agradezco con el alma, gracias Darlyn Fernández Payamps, Ernesto Esposito Santana, José Adalberto García Vega, José Virgilio Vargas Pilarte, Juan Francisco Rosario Torres, Welinton Henríquez Roca, Yonelkys de Jesús Coste Jiménez, Braulio Rodríguez Díaz, César Rodríguez Pérez y el ingeniero de sonido Estarlyn Herrera Adames”. acotó.

Preocupación por la música típica

Liriano ha hecho un análisis de los cambios y situaciones negativas que se han dado en la actualidad con la música típica, y que lo llenan de una gran preocupación, como es el retiro momentáneo o definitivo de los escenarios de Yovanny Polanco.

Asimismo, le preocupa el cierre de casi todos los centros de diversión y de fiestas de la región, la migración masiva de músicos a los Estados Unidos y otros tópicos que han afectado la música típica directamente.

“Todo eso me lleva a pensar que debo seguir aportando a este género que me ha acogido desde hace dieciocho años y que me ha convertido en lo que soy hoy, puedo decir un artista consagrado dentro del género típico”, enfatizó.

