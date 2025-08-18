Revista Summa reconoce los méritos del Banco Popular

Torre Popular

SANTO DOMINGO. – El Banco Popular Dominicano (BPD) fue reconocido por la revista centroamericana Summa como la empresa más sostenible de la República Dominicana y muy destacada en esa rama en la región.

El mérito es otorgado por el Ranking de las Empresas Más Sostenibles de América Central y República Dominicana 2025.

En la clasificación por país, el BPD ocupa la primera posición y, en el listado general de empresas del área posee el cuarto lugar entre 100 compañías evaluadas.

SONDEO REGIONAL

El galardón al BPD está basado en un sondeo regional realizado entre el 1 de mayo y el 2 de junio de 2025, en el que participaron más de 1,200 empresarios, altos ejecutivos y líderes corporativos de todos los sectores económicos.

Los encuestados nominaron a las entidades que consideran más sostenibles en sus países, con la valoración de indicadores claves de desempeño y deberes en materia ambiental, social y de gobernanza.

VISIÓN DE SUMMA

Según la revista Summa, las compañías que encabezan el ranking evolucionaron hacia un enfoque integral, incluidos, entre otros acápites, protección de ecosistemas, innovación, ética, transparencia y creación de valor social.

Estos atributos, destaca el medio, son hoy factores decisivos para la competitividad y permanencia de las organizaciones en un entorno cada vez más exigente.

Respecto a la mención, Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del BPD, refirió que «reafirma que nuestra estrategia de sostenibilidad está alineada con las mejores prácticas internacionales».

Manifestó el propósito de la entidad bancaria de la generación de valor compartido para sus clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad.

«En el Banco Popular, la sostenibilidad es un compromiso permanente con el desarrollo del país”, expresó.

agl/of-am