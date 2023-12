Revisión, no anulación

Leí opinión de Miguel Espaillat, columnista de Almomento.net, sobre Aerodom, la enfocaré desde otro ángulo. Propone anular esa renegociación, mientras que yo pido revisión.

A ese amigo político, dirigente del PRM, le expreso: No intentes defender lo malo de estos contratos de hoy, comparándolos con lo peor que se aprobó hace décadas. Esos contratos malos que fueron aprobados en pasado y hay cientos de ellos, fue lo que escogieron nuestros lideres en el pasado, ahora vemos que todo tiene un interés económico.

Si ningún empresario quería invertir en el pasado los millones para sacar oro de sulfuros o ampliar y construir nuevos aeropuertos y el gobierno dominicano los cedió a grupos de millonarios, entonces entienda que ese grupo de aquí y allá, pidieron que le dejen sacar su inversión en el menor tiempo o recibir exoneraciones de largo plazo. Todo es negociable y lo fue.

Busquemos licitaciones de la competencia Aerodom hoy y veremos qué empresas no dan más sin sacar su ventaja rápido en el tiempo, con sus beneficios super asegurados y veremos que todas quieren la ley embudo, mucho para ellos porque dicen el Estado se puede manipular según los políticos que estén en el poder en ese momento para dar franquicias e incentivos.

Es triste. Todos los dominicanos somos culpables de no movilizarnos, de no luchar primero, de preferir morir antes de negociar lo nuestro .

No tener quién vea más allá de 30 años es difícil, por eso dar la administración, operación, mantenimiento, renovación y expansión de activos de la nación por contratos largos es mal negocio, aunque ellos pongan todo y nosotros solo la tierra.

Aerodom en Octubre del 2003 complet` inversión de 200 mil millones de dólares, según ellos.

¿Quién les superviso inversiones?

Muchos políticos dicen que se jodan los que vienen, los nietos, bisnietos, pero les dirán “yo les deje obras sobrevaluadas, ok, y contratos leoninos, ok, pero les deje algo, no cadillos, monte y culebra llenas de oro que nadie quería invertir los miles de millones para hacerlo productivo al menor costo posible, para beneficio de nación, pero como hoy 20 años más tarde entendemos que el costo de oportunidad lo perdimos, por eso pedimos respetuosamente revisión.

Desde Colón hemos sido engañados, recuerde el edificio huacal de Balaguer en 1968 al lado del edificio de la Secretaría de Finanzas. Eso era super caro, ecían, y ahora se ve su necesidad, aunque fue sobrevaluado, pero está ahí, y hacerlo hoy costaría el triple por diferirlo y no hacerlo ayer.

En 6 años, Aerodom recibió en promedio por año beneficios de 22 millones dólares. Qué recibió el Estado dominicano en su calidad de concesionario?. Fotos de mejoras que se van depreciando con el tiempo.

jpm-am