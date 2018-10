Revisión Ley 112-00, un reclamo nacional

Es un clamor popular el reclamo de los diferentes sectores de la sociedad procurando la revisión de la Ley No.112 -00, promulgada el 29 noviembre del año 2000 mediante em Decreto No. 307-01, la cual regula los hidrocarburos y su comercialización, estableciendo impuestos al consumo de combustibles fósiles y derivados petróleo en Republica Dominicana.

Este reclamo está motivado por incrementos recurrentes y desproporcionados, del 6 al 13 de octubre del año 2017 los combustibles tuvieron los siguientes precios por galón: La Gasolina Premium RD$ 211.30, La Regular RD$ 196.70, el Gasoil Optimo RD$ 172.60 El Gasoil Regular RD$ 155.60, El Gas Licuado De Petróleo (GLP) RD$ 113.80, El Gas Natural RD$ 28.97 el metro cubico.

Del viernes 5 al 12 de octubre 2018 los combustibles costaron los siguiente precios por galón: Gasolina Premium RD$ 240.60, La Regular RD$ 230.20, El Gasoil Optimo RD$ 205.90, El Regular RD$ 193.80, El Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$ 127.60.

A un año, el 6 de octubre 2017 al 5 de octubre 2018, los aumentos fueron RD $29.30 la Gasolina Premium, RD$ 33.50 la Regular, RD$ 33.30 el Gasoil Optimo, RD$ 38.20 el regular, RD$ 13.80 el Gas Licuado de Petróleo (GLP), RD$ 28.97 el Gas natural.

El pasado 20 de septiembre La Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), llamó a un “Paro” del transporte de carga por 72 horas el cual iniciaría martes 25 a las 6:00 de la mañana, igual La Confederación Nacional de Transporte (CONATRA), y La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO), la tres organizaciones no coordinaron e hicieron el llamado por separados.

Reunida la comisión (Gobierno-FENATRADO), elaboraron un plan de reuniones en busca revisión de la citada Ley, dejando sin efecto el llamado a “Paro”, creando conjeturas en la sociedad.

La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO), efectuó el “Paro” el martes 25 de septiembre, creando caos en Santo Domingo, dejando a miles de ciudadanos sin servicio de transporte, repitiendo un segundo “Paro” el pasado lunes 8 de octubre, de 6:00 a 10:00 de la mañana, FENATRANO exige que el galón de gasolina tenga un costo de RD$ 156, el GLP a RD$ 65,0 y el Gasoil a RD$ 103, emplazando al Gobierno a dar respuestas en 10 días.

Los transportistas efectuaron aumentos en diferentes rutas, tanto Urbanas, Interurbanas e Interprovincial, desde 10 hasta 40 pesos, de manera forzada tras la negación de las autoridades a buscar mecanismos tal y como reza un considerando: “Que es deber del Estado Dominicano Ejecutar programas de compensación económica que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la Ley 112-00 a través de sus diferentes instituciones”.

Las autoridades deben buscar una salida a esta situación, con respuestas que beneficien tanto a los consumidores de combustibles, usuarios del servicio de transporte y a los operadores de transporte, no la postura del Ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, esa no debe ser la forma, porque envía una señal equivocada ante una sociedad asteada del alto costo, no solo de los combustibles, sino también de la canasta familiar y los servicios básicos.

