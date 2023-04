Revelación religiosa

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

En la historia de la humanidad ha habido múltiples religiones, que han ayudado al ser humano a orientar su conducta hacía determinados principios morales y espirituales. Sin duda, que el comportamiento humano requiere de determinados referentes, para poder cumplir con su propósito. Por eso, en cada religión, se ha predeterminado, aunque sea un simple comportamiento de sus seguidores, que no afecte o inquiete a su divinidad.

Observando las diferentes conductas religiosas, se ve que no es posible el concepto de perfección desde un enfoque filosófico. Debido a que ningún humano ha podido cumplir con todas las exigencias de sus divinidades, pues, se habla de castigo y de recompensas. En ese sentido, es el hombre que además de tener la necesidad de una religión, también inventa las conductas morales de sus adeptos; llegando a lo absurdo, planteando lo inalcanzable para el ser humano.

La religión cristiana, como revelacionista, no inventó ni a su Dios, ni a sus mandamientos, en cambio, es Dios quien es el Creador de la humanidad, de los mandamientos, de los castigos y de las recompensas. En tal virtud, es una religión que puede ser comprobada, en el diario existir, tanto en el humano, como en todo el resto de lo creado; debido a que hay una vinculación perfecta entre Dios, la humanidad y lo creado.

El testimonio del cristiano, es el único que tiene la garantía expresa de su Dios, ya que refleja una condición de misericordia y amor hacía sus desobedientes. Es decir, en el cristianismo, se busca la perfección, pero ésta no se exige. Dios no trata al hombre como Dios, sino como humano. De ahí que, Jesucristo, como fundador del cristianismo, y como Sumo sacerdote, se compadece de las debilidades de sus seguidores, asumiendo él la culpabilidad y entendiendo la imperfección del humano, como humano, Heb. 4:14- 16.

El llamado mal testimonio religioso, difícilmente se pueda aplicar en cristianos, debido a que quien lo puede determinar es Dios. Primero, la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento es diáfana, no deja entuertos, todo cristiano fue pecador, es pecador y será pecador. Pero, a la vez, es perfecto en Cristo Jesús. Esta realidad no es bien entendida ni comprendida entre muchos feligreses. De ahí, la diversidad de conflictos religiosos.

Algunas iglesias, como fruto del cristianismo, por siglos han sido medio de manipulación y control de las personas. Como no entienden el teismo revelado, le es inaceptable que el ser humano sea pecador. Siendo que Dios lo creó pecable, no pecador, pero sí, con la capacidad de pecar, entonces el hombre lamentablemente lo hizo. Esa compleja condición, llevó a Dios a buscar la solución, enviando al Verbo al mundo, como Hombre y Salvador.

El cristianismo practicado no está a la altura del cristianismo revelado, todo porque no se quiere entender al hombre como tal, ni a la actitud de Dios. Por eso, muchas iglesias parecen ser que predican un evangelio de condenación, antes que de salvación. Jesucristo, en casa de Zaqueo, dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido» Lc. 19:9, 10.

Dios no pone cargas que el hombre no pueda llevar, pero a la vez, no deja que éste sea tentado más allá de lo que puede soportar. Sin embargo, eso es lo que el hombre demanda de los otros, llevar cargas y soportar tentaciones. Exigir al hambriento que no coma, es similar decir a la hombre no te puedes casar; eso es mandarlos a pecar. Bien dijo Jesús: «Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes» Mt.12: 7.

La revelación religiosa, no está fundada en el hombre, sino en Dios, como escribieron Pablo y Santiago: «Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor». «Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.» I Co. 14:37; Stgo. 1: 26, 27.

La revelación religiosa de Dios, no acepta la intromisión del hombre en su plan de salvación. Se requiere humildad y prudencia, al intervenir en la proclamación del evangelio y en la enseñanza de las palabras de Dios. Se nos manda a liberar espacio en la puerta para que el perdido entre a la salvación, y despejar los entuertos humanos en el reino de Dios. Dejemos al Espíritu Santo trabajar, y simplemente seamos instrumentos en su labor.

jpm-am

