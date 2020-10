Residentes en Los Guandules piden intervenir mercadito arrabaliza la zona

SANTO DOMINGO.- Moradores y grupos comunitarios del barrio Domingo Savio (Los Guandules) reclamaron la urgente intervención de las autoridades ante la arrabalización y el desorden en el mercado que opera en la arteria principal del sector.

Denuncian que los vendedores han tomado por completo las aceras de la avenida de Circunvalación Francisco del Rosario Sánchez, causando grandes inconvenientes.

Se quejan de que esta situación no solo impide la circulación normal de los peatones, de los transeúntes, sino que también obstaculizan la salida y el acceso a los residentes en los edificios existentes frente a la avenida.

Agregan que no hay por donde las personas caminar y los vendedores reaccionan molestos cuando se les llama la atención.

Citan el caso de Lourdes Patricio, quien reside en el apartamento 2, del. Edifico #. 3 de la manzana C, que no puede salir o entrar con normalidad a su vivienda porque los vendedores no se lo permiten.

Advierten que la situación también es preocupante por la forma desordenada y las aglomeraciones que se producen en el mercadito callejero, con el riesgo de contagio del coronavirus.

Observan que otro problema causado por la arrabalización y el desorden en el mercadito callejero son los frecuentes tapones debido que por la avenida circulan una gran cantidad de vehículos.

Grupos comunitarios y residentes en el referido sector claman por la urgente intervención del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y de la alcaldesa Carolina Mejía ante el grave problema existente.

