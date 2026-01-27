Desmantelan centros diversión nocturna en ciudad Puerto Plata

imagen
  • Por EFE
  • Fecha: 27/01/2026
PUERTO PLATA, 27 ene.- Autoridades de aquí emprendieron acciones contra  tres establecimientos de diversión en el que  ofrecían  «servicios sexuales» más de 20 mujeres, entre ellas dominicanas, haitianas y colombianas,

La accón fue realizada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de esta provincia, en coordinación con la Dirección General de Persecución, contra centros de diversión que operaban en la calle de Las Palomas (Keobs Night Club); en el edificio Carlos III, en la calle Primera Cerros del Atlántico y en un hotel.

CUATRO PERSONAS ARRESTADAS

Nicole Paulino, conocida como ‘Mamasan’, Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera fueron arrestados durante el operadtivo, en los que también fueron incautados 900,000 pesos, 26,600 dólares estadounidenses y una escopeta calibre doce con más de veinte cartuchos.

OTRA INCAUTACIONES 

Asimismo, las fuerzas del orden se incuataron de dos vehículos, un Hyundai Sonata y un Suzuki, además de prendas de un metal amarillo, presumiblemente oro, cuadernos y libretas de apuntes y equipos electrónicos.

En la acción también participaron miembros de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional; así como la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB).

2 Comments
enchule
enchule
23 minutos hace

ESE DINERO ES LO QUE ELLOS DICEN
DESPUES DE LO QUE SE REPARTIERON
AHI TO EL MUNDO COJIO SU BUCHE

Frank De J
Frank De J
31 minutos hace

ESTILO ARQ., MINIMALISTA ATRASADO : UNA JOYA .

