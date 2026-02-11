República Dominicana prepara una segunda ronda petrolera

Santo Domingo, 11 feb.- El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presentó hoy la hoja de ruta técnica que conducirá al inicio de la segunda ronda petrolera de la República Dominicana, prevista para noviembre próximo.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el conocimiento del potencial hidrocarburífero nacional, bajo criterios de sostenibilidad, rigor científico e interés público.

La propuesta contempla la licitación de bloques de exploración en distintas zonas del país que ya han sido objeto de estudios geológicos y geofísicos, en concordancia con la Constitución de la República y el marco legal vigente en materia de hidrocarburos.

Santos detalló que el plan de trabajo, que se extenderá hasta 2028, «incluye la perforación de un pozo exploratorio terrestre, la adquisición de al menos dos mil 500 kilómetros de sísmica 2D, el procesamiento de mil 500 kilómetros adicionales y la instalación de 300 nuevos puntos gravimétricos».

El objetivo es reducir la incertidumbre geológica y atraer inversión responsable, sostuvo el titular en el Primer Foro de Exploración y Explotación, celebrado en el Hotel JW Marriott, con la participación de autoridades, expertos nacionales e internacionales y representantes del sector público y privado.

El ministro destacó además las acciones implementadas desde 2024 por el Viceministerio de Hidrocarburos para crear un entorno competitivo, transparente y predecible que incentive la participación de empresas líderes en exploración y producción de petróleo y gas.

Recordó que, tras la promulgación en julio de 2025 de la Ley 37-25 se creó un marco legal más atractivo para la inversión nacional y extranjera en hidrocarburos.

Santos explicó que desde 2024 el Ministerio de Energía y Minas ejecuta estudios geofísicos, geológicos y geoquímicos para evaluar el potencial petrolero y gasífero de las cuencas sedimentarias del país.

Estos trabajos incluyen sísmica 2D, gravimetría, análisis estructurales y estudios de carbono orgánico total, con intervenciones en zonas como el pozo Melano I, en Azua, añadió.

Detalló que se han analizado 156 muestras de rocas y fluidos en coordinación con la empresa Geolog y universidades europeas, además de 25 muestras con la Universidad de Perugia.

Asimismo, se instalaron 50 estaciones gravimétricas a nivel nacional y se desarrolló colaboración científica para el proyecto Geomarhis, que contempla la adquisición de más de cinco mil kilómetros de registros geofísicos marinos.

El ministro también destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos de Hidrocarburos, que concentra miles de mapas, perfiles sísmicos y registros técnicos.

Durante el foro se realizaron varios paneles técnicos que abordaron el potencial geológico del país, el marco legal vigente y los retos de la exploración y eventual explotación de hidrocarburos, entre otros temas.

of-am