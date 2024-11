República Dominicana gobernada por traidores

EL AUTOR es dirigente de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

El libertador de América Simón Bolívar dijo que «el traidor no cabe en ninguno de los 2 bandos». La lealtad es admirada hasta por el enemigo. En nuestra amada nación se está dando un fenómeno que no se había dado desde los tiempos del Gral. Pedro Santana, y es que la traición a la patria está de moda.

Ya no es tan solo la corrupción administrativa, el robo al erario, narcotráfico y demás yerbas aromáticas que nos aquejan; ahora nuestros dirigentes, tanto políticos, empresarios y militares, se han atrevido a transitar el camino de la traición… Han hecho alianzas con Ong’s, gobiernos extranjeros y enemigos internos para destruir el Estado dominicano. Solo por un par de cheles.

Lo peor de lo peor es que quienes nos gobiernan conspiran abiertamente y sin tapujos en la destrucción de nuestra nación Por ejemplo: el presidente Luis Abinader dijo en una alocución en la UASD que sentencia como la 168-13 del tribunal constitucional le quitaba la nacionalidad a dominicanos de rostros distintos, o sea que nuestro presidente es enemigo frontal de esa decisión, y fue capaz de llamarnos bárbaros y poco civilizados.

Lo mismo que el canciller Roberto Álvarez, Pavel Isa, Wilfredo Lozano, Faride Raful, Mayra Jiménez, Ángel Hernández y Miosoti Rivas nos tildan de racistas y xenófobos… También hay que incluir a Milagros Germán, que salió promoviendo el gaga como si fuera un ritmo o música de nuestro país.

Nuestras Fuerzas Armadas fueron creadas para defendernos de Haití, que es nuestro mayor enemigo, pero es una lástima que militares estén involucrados en trata de personas ilegales procedentes del país vecino. ¡Qué pena! ¿Qué diría el Gral. Juan Pablo Duarte? Ni hablar de los derechos humanos; por ahí anda Manuel María Mercedes diciendo a un grupo de personas que estamos defendiendo el derecho del pueblo dominicano. De que los organismos de seguridad del Estado deberían declararnos paramilitares para que nos den de baja. Para ese señor, solo los haitianos tienen derechos humanos, los dominicanos no.

Es insólito que gente como el ministro de agricultura Limber Cruz confiese que él tiene en su finca a haitianos ilegales por décadas, violentando así varias leyes nacionales e internacionales, insentivando y justificando la invasión hacia nuestro territorio y que todavía está en ese cargo. Con estas declaraciones de Limber Cruz se nota que habló el empresario preocupado únicamente por su bolsillo; a él no le importa el país, ni mucho menos su familia.

El nuevo incumbente de migración, el vicealmirante Lee Ballester, ha dado muestra de querer resolver este gran problema, pero con esos conspiradores que están en el gobierno no habrá resultados positivos; así no podemos continuar. Yo creo que ha llegado el momento de hacer un cambio radical en esta guerra entre patriotas y traidores.

Hay que exigir que sea instaurada la pena capital para aquellos que están traicionando la patria. Sería excelente tener la guillotina en el parque Independencia para mandar un mensaje claro, duro y contundente a aquellos traidores que no piensan en la nación ni siquiera en su familia de que no vamos a perder a nuestra amada República Dominicana por el hecho de que unos cuantos quieran hacerse de dinero. Por eso me hago eco de otra frase que dijo el Libertador de América.

No podemos tener traidores en la fila; de lo contrario perderemos la patria. Simon Bolivar.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.